Sôi động mùa tuyển dụng lao động cuối năm

(GLO)- Những ngày này, trên các tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp của tỉnh dễ dàng bắt gặp bảng thông báo “Tuyển gấp công nhân”, “Tuyển dụng cuối năm, lương thưởng hấp dẫn”… Không khí tuyển dụng cuối năm đang dần trở nên sôi động cùng hàng ngàn cơ hội việc làm đang đón đợi người lao động.

Nhiều cơ hội việc làm

Tại Khu công nghiệp Nhơn Hội - Khu A (phường Quy Nhơn Đông), Công ty TNHH B & D Lingerie Việt Nam - chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu - những ngày qua luôn tấp nập người lao động đến nộp hồ sơ.

Bà Đặng Ngọc Ánh-Cán bộ nhân sự Công ty-cho biết: “Chúng tôi đang cần thêm khoảng 300 công nhân để kịp tiến độ đơn hàng cuối năm. Công ty bố trí khu vực tiếp nhận riêng, phỏng vấn nhanh và tổ chức xe đưa đón miễn phí cho người lao động ở xa. Người có nhu cầu và đáp ứng được chuyên môn đều được sắp xếp làm việc ngay”.

Lao động trong tỉnh tìm thông tin việc làm tại Phiên giao dịch lưu động ở xã Kon Chiêng. Ảnh: Đinh Yến

Nghe tin công ty tuyển dụng với mức lương khởi điểm hơn 7 triệu đồng/tháng, có phụ cấp chuyên cần, cơm trưa miễn phí, hỗ trợ nhà trọ và thưởng tháng lương 13, chị Nguyễn Thị Tùng (phường Quy Nhơn Đông) nhanh chóng nộp hồ sơ. Chị chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ ở nhà theo chồng đi biển, thu nhập bấp bênh. Nay có việc làm ổn định, tôi yên tâm lo cho con cái ăn học”.

Không chỉ ngành may mặc, nhiều DN chế biến thực phẩm, logistics, dịch vụ… cũng tăng tốc tuyển dụng. Ông Hoàng Văn Đạt, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH CPV FOOD (hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), cho hay: “Cuối năm đơn hàng tăng mạnh, Công ty cần hơn 200 lao động thời vụ cho khâu sơ chế, đóng gói, vận chuyển nên mở rộng khu vực tuyển dụng, trong đó có tỉnh Gia Lai”.

Từ ngày 9 - 18.9, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Kon Chiêng, Cửu An. Mỗi phiên thu hút gần 100 người tham gia. Một điểm đáng chú ý là người lao động hiện nay cân nhắc kỹ lưỡng chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc trước khi lựa chọn.

Anh Đinh Bông (làng Ktu, xã Kon Chiêng) bộc bạch: “Trước đây tôi vào Đồng Nai làm thuê, xa nhà mà chi phí sinh hoạt cao. Nay nhiều DN ở Gia Lai cũng trả lương khá, lại gần nhà nên tôi chọn làm việc trong tỉnh. Tôi ưu tiên những nơi có đóng BHXH cho người lao động và chế độ ổn định lâu dài”.

Công ty CP Đức Minh Gia Lai (Khu công nghiệp Trà Đa) hiện có nhu cầu tuyển dụng 30 nhân viên bảo trì điện, cơ khí, vận hành máy xeo giấy, vận hành lò hơi, xử lý nước thải. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, thông tin: Mức lương chúng tôi trả cho các vị trí này từ 250 - 300 nghìn đồng/ngày, phụ cấp ăn ca 30.000 đồng/ngày, hỗ trợ nhà ở và đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn việc làm trong và ngoài nước, giới thiệu học nghề cho hơn 86.000 lao động. Các hình thức tư vấn đa dạng như qua sàn giao dịch, trực tiếp tại DN hay phỏng vấn trực tuyến, góp phần kết nối cung - cầu lao động ngày càng hiệu quả.

Doanh nghiệp khát nhân lực có tay nghề

Sự sôi động của thị trường lao động cũng đặt ra không ít thách thức cho các DN. Nhu cầu nhân sự tăng cao nhưng nguồn lao động, nhất là lao động có tay nghề lại còn hạn chế. Không ít đơn vị phải tuyển lao động phổ thông rồi vừa đào tạo vừa sản xuất.

Phiên Giao dịch việc làm lưu động tổ chức tại xã Kon Chiêng ngày 17.9 thu hút khá đông người quan tâm. Ảnh: Đinh Yến

Bà Đặng Ngọc Ánh, cán bộ nhân sự Công ty TNHH B & D Lingerie Việt Nam, thẳng thắn: “Để tìm thợ may lành nghề hiện nay rất khó. Vì vậy, Công ty phối hợp với các trường nghề tuyển sinh, đào tạo ngắn hạn, vừa học vừa làm để đáp ứng nhu cầu sản xuất”.

Để giữ chân lao động, nhiều DN chấp nhận tăng chi phí nhân sự, công khai rõ ràng mức lương, phụ cấp, thưởng Tết, BHXH… ngay trong thông báo tuyển dụng. Sự minh bạch này vừa tạo niềm tin, vừa khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của DN với người lao động.

Bà Nguyễn Thị Hương-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh-cho biết: “Theo nhu cầu tuyển dụng mà các công ty gửi về Trung tâm, từ nay đến cuối năm 2025 toàn tỉnh cần thêm hơn 5.000 lao động ở các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, nông - lâm nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, may mặc…

Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, khi đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao hơn. Trung tâm xác định đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ là chìa khóa phát triển bền vững. Thời gian tới, các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, đồng thời chú trọng tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên để định hướng lâu dài”.

Không khí tuyển dụng sôi động cuối năm cho thấy sự phát triển của kinh tế địa phương. Người lao động có thêm việc làm, DN mở rộng sản xuất, cung - cầu gặp nhau góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.