Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 27-10, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2025. 

Trong 2 ngày (27 và 28-10), 96 cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo tại 48 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới của tỉnh được tham gia tập huấn, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác giảm nghèo.

z7158963473802-d1d86c49f8a5dc2746628a306c9ad43b.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: P.D

Nội dung tập huấn gồm: hướng dẫn việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh năm 2025; hướng dẫn việc thực hiện truyền thông và giảm nghèo thông tin, thiếu hụt thông tin.

Cùng với đó, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác trợ giúp pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giảm nghèo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

Xã hội

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố. 

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Đời sống

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

Đời sống

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

null