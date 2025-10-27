Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

(GLO)- Sáng 27-10, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2025.

Trong 2 ngày (27 và 28-10), 96 cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo tại 48 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới của tỉnh được tham gia tập huấn, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác giảm nghèo.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: P.D

Nội dung tập huấn gồm: hướng dẫn việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh năm 2025; hướng dẫn việc thực hiện truyền thông và giảm nghèo thông tin, thiếu hụt thông tin.

Cùng với đó, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác trợ giúp pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giảm nghèo.