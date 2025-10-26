Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa đi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 2-11.
Tin nhanh đầu ngày:

- Gia Lai chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

- Công an phường Hoài Nhơn nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi vượt khó

- Phục dựng lễ cúng lúa mùa của đồng bào Jrai

- Hơn 1.100 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới

- Công an phường Quy Nhơn Bắc giúp dân lấy lại 750 triệu đồng chuyển nhầm

- Cảnh giác với chiêu trò tặng quà để bán hàng kém chất lượng

11:13

Sắc màu Việt: Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

15:31

Sống khỏe mỗi ngày: Những lợi ích bất ngờ khi ăn tối trước mặt trời lặn

17:25

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh

- Vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông vài nơi, kèm theo lốc và gió mạnh

