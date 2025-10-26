Tin nhanh đầu ngày:
- Gia Lai chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới
- Công an phường Hoài Nhơn nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi vượt khó
- Phục dựng lễ cúng lúa mùa của đồng bào Jrai
- Hơn 1.100 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới
- Công an phường Quy Nhơn Bắc giúp dân lấy lại 750 triệu đồng chuyển nhầm
- Cảnh giác với chiêu trò tặng quà để bán hàng kém chất lượng
Sắc màu Việt: Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai
Sống khỏe mỗi ngày: Những lợi ích bất ngờ khi ăn tối trước mặt trời lặn
Thời tiết hôm nay:
- Cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh
- Vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông vài nơi, kèm theo lốc và gió mạnh