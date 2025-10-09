Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

THẢO KHUY
(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam; ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Hội trong sự nghiệp phát triển phong trào phụ nữ và bình đẳng giới.

Nhiều đại biểu đã chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm công tác cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

phu-nu-tinh-gap-mat.jpg
Cán bộ, nguyên cán bộ Hội LHPN chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Hà Thị Giang Thảo nhấn mạnh: Việc tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ là dịp để tôn vinh, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội tỉnh nhà, nhất là trong giai đoạn mới sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới cho phong trào phụ nữ tỉnh.

gap-mat-can-bo-hoi-phu-nu-qua-cac-thoi-ky.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Thảo Khuy

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động phụ nữ; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực như “Kho thóc tình thương”, “Kết nghĩa giữa thôn Kinh và làng đồng bào dân tộc thiểu số”...

Các hoạt động này góp phần xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

gen-h-phu-nu-tinh-gap-mat-can-bo-hoi-2.jpg
Cán bộ, nguyên cán bộ các cấp Hội LHPN trong tỉnh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thảo Khuy

Hiện toàn tỉnh có hơn 600.000 hội viên phụ nữ, với đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng hoa và quà tri ân các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến cho phong trào phụ nữ tỉnh nhà.

Buổi gặp mặt là dịp để thế hệ hôm nay được tiếp thêm động lực, phát huy truyền thống đoàn kết, tự tin, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

