Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

(GLO)- Nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), ngày 19-9, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Làm bánh dân gian”.

Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa-ẩm thực ý nghĩa, mà còn là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ bày tỏ lòng thành kính với các anh hùng dân tộc; đồng thời giới thiệu, quảng bá những sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương đến đông đảo người dân và du khách.

Đồng chí Vũ Thị Thu (thứ 2 từ trái sang)-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đồng chí Hà Thị Giang Thảo (bìa trái)-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tham quan gian hàng trưng bày bánh dân gian. Ảnh: M.N

Từ sáng sớm, 8 đội thi đến từ Hội LHPN các xã, phường: Tuy Phước Bắc, Bình Hiệp, Bình An, Tây Sơn, Bình Phú, Bình Khê, Tuy Phước và An Nhơn Nam đã có mặt đông đủ tại Bảo tàng Quang Trung để tham gia hội thi. Mỗi đội chuẩn bị từ 3-7 loại bánh dân gian, trong đó trực tiếp chế biến 1-2 món ngay tại hội thi. Trong vòng 90 phút, những đôi bàn tay khéo léo của chị em đã tạo nên những mâm bánh rực rỡ sắc màu, thơm ngon, đậm chất quê hương.

Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc mang đến hội thi 7 loại bánh đặc sắc gồm: bánh chưng, bánh tro, bánh xèo tôm nhảy, bánh đúc, bánh tai vạc, bánh ít lá gai, bánh đông sương hoa sen. Trong đó, bánh ít lá gai là sản phẩm đặc trưng và nổi tiếng của địa phương.

Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc chuẩn bị các loại bánh dân gian để tham gia hội thi. Ảnh: M.N

Để tham gia hội thi, Hội LHPN xã đã lựa chọn các hội viên dày dặn kinh nghiệm, khéo tay để tạo nên những chiếc bánh đẹp mắt, thơm ngon. Những chiếc bánh được bày trên mẹt tre lót lá chuối, điểm xuyết thêm bông hoa khắc từ củ quả để cho mâm bánh thêm sinh động, hấp dẫn. Với sự chuẩn bị công phu và phần thuyết trình ấn tượng, đội thi Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc đã giành giải nhất.

Bà Nguyễn Thị Vân-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc chia sẻ: Chúng tôi đã dồn hết tâm huyết để làm nên những chiếc bánh ngon và đẹp mắt để dâng lên Hoàng đế Quang Trung, bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân.

Gian hàng trưng bày các loại bánh dân gian của Hội LHPN xã Tây Sơn. Ảnh: M.N

Hội LHPN xã Tây Sơn-đơn vị chủ nhà cũng gây ấn tượng với các loại bánh truyền thống như: Bánh chưng, bánh tét, bánh thuẫn, bánh ít, bánh bột linh, bánh đông sương, trôi nước. Nguyên liệu làm bánh từ: gạo nếp, đường mía, dừa, lá chuối, lá dứa, trứng vịt, thịt heo… tùy theo mỗi loại bánh sẽ sử dụng các nguyên liệu khác nhau. Đặc biệt, đội thi đã sáng tạo khi tạo màu cho bánh từ màu của rau, củ, quả, vừa đẹp mắt vừa an toàn.

Dù chỉ dừng lại ở giải ba, song đội thi vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp. Chị Nguyễn Thị Xuân Tình-Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Sơn vui vẻ chia sẻ: Tham gia hội thi là cơ hội để chúng tôi dâng hương, hoa và bánh để bày tỏ lòng thành kính với Hoàng đế Quang Trung. Đây cũng là cơ hội để hội viên phụ nữ các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Ban tổ chức hội thi dâng bánh tại khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: M.N

Ban giám khảo chấm điểm các sản phẩm dự thi dựa trên tiêu chí về: hình thức, hương vị, sự sáng tạo và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong thời gian 90 phút, 8 đội thi đã thực hiện và trưng bày những loại bánh dân gian đặc sắc của địa phương.

Hội LHPN xã Bình Khê mang đến hội thi các loại bánh: bánh mứt 5 vị, bánh ít trần, bánh đậu đen, bánh yến, bánh phu thê, bánh thuẫn. Hội LHPN phường An Nhơn Nam thể hiện sự khéo léo qua việc làm bánh ít lá gai, bánh ít mặn, bánh da lợn, bánh hỏi khoai lang tím, bánh khoai mì nướng, bánh bò…

Các đại biểu dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính với Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: M.N

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội thi. Sau lễ trao giải, Ban tổ chức hội thi đã dâng hương, dâng bánh tại khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025). Không khí trở nên rộn ràng, thân mật khi các đội thi mời mọi người cùng thưởng thức những món bánh dân gian do chính tay mình chế biến.

Nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung, đông đảo người dân đã đến Bảo tàng Quang Trung tham quan, dâng hương, dâng hoa. Vì thế, hội thi cũng thu hút đông người dân đến tham quan, tìm hiểu cách làm bánh dân gian. Chị Nguyễn Thị Hiền (tổ 10, phường Quy Nhơn) sau khi thưởng thức bánh dân gian đã chia sẻ: “Các loại bánh này đều rất ngon, hương vị đậm đà và được trình bày rất đẹp mắt. Điều này cho thấy sự khéo léo của các hội viên phụ nữ”.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Hội LHPN xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: M.N

Bà Hà Thị Giang Thảo-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Hội thi là dịp để các cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện tấm lòng tôn kính đối với bậc tiền nhân; nhắc nhớ mọi người hướng về cội nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” . Đây còn là dịp để chị em thể hiện sự khéo léo và quảng bá nét ẩm thực đặc trưng của địa phương mình.