Góp hương vị cho mùa đoàn viên

BÙI NGHĨA
(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.

Đam mê, sáng tạo trong từng chiếc bánh

Chị Phan Anh Thơ (SN 1992, trú tại 31 Trần Bình Trọng, phường Quy Nhơn) đã gần 10 năm gắn bó với việc làm bánh trung thu thủ công. Công việc chính là quản lý tại một resort, nhưng mỗi mùa Trung thu, chị Thơ lại “cháy” hết mình cùng lò bánh nhỏ.

Để có được những chiếc bánh hoàn thiện theo cách của mình, chị thức trắng nhiều đêm liền, tỉ mẩn từng công đoạn: sên nhân, đánh bột, nặn bánh, quét trứng, nướng đi nướng lại 3 - 4 lần để bánh lên màu đẹp mắt. Mùi bánh thơm lừng cả khu phố chính là dấu ấn mà nhiều khách hàng chờ đợi.

Chị Phan Anh Thơ chuẩn bị nướng bánh. Ảnh: Hải Yến
Chị Phan Anh Thơ chuẩn bị nướng bánh. Ảnh: Hải Yến

Bánh thủ công do chị Thơ làm có hạn sử dụng ngắn, chỉ từ 3 - 5 ngày, song được yêu thích vì ít ngọt, nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng. Năm nay, chị Thơ còn đầu tư mẫu hộp sang trọng, tinh tế để khách làm quà biếu. Với giá bán khoảng 35.000 - 55.000 đồng/chiếc tùy loại, sản phẩm của chị luôn “cháy hàng” mỗi mùa tết Trung thu. Ở chị Thơ, người ta không chỉ thấy sự khéo léo của một người thợ mà còn cảm nhận được tình yêu của một người phụ nữ muốn đem lại hương vị ấm áp, chân thành cho mùa đoàn viên.

Không chỉ ở thành phố, phong trào làm bánh trung thu thủ công cũng lan rộng đến vùng nông thôn. Từ giữa tháng 7 âm lịch, chị Đình Toàn, chủ tiệm Hoàng Gia (xã Ia Tor) đã chuẩn bị nguyên liệu làm bánh Trung thu. Cuối tháng 7, những mẻ bánh đầu tiên đã ra lò. Giá bánh dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/chiếc, với nhiều loại nhân phổ biến như hạt sen, thập cẩm, đậu xanh… Năm nay, chị Toàn còn thử nghiệm thêm nhiều kích cỡ và tạo hình bánh để khách có nhiều lựa chọn hơn.

Gia tăng sản lượng để kịp mùa lễ

Mẫu bánh hình chú heo con dễ thương nhiều kích cỡ được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Hải Yến
Mẫu bánh hình chú heo con dễ thương nhiều kích cỡ được nhiều khách hàng lựa chọn. Ảnh: Hải Yến

Ngoài các tiệm bánh chuyên nghiệp, nhiều cửa hàng bánh kem, bánh ngọt trong tỉnh cũng tranh thủ mùa Trung thu để mở rộng sản phẩm. Các tiệm bánh: T-Cake (Nguyễn Quỳnh Tiên, số 677 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), Vivian (Huỳnh Lê Vi, số 27 Phan Đình Phùng, phường Quy Nhơn), Mỹ Nhiên (Bùi Thị Mỹ Nhiên, số 381 đường Phan Đình Phùng, phường Pleiku)… đã cho ra mắt nhiều mẫu bánh phù hợp thị hiếu giới trẻ.

Chị Phạm Thị Bích Kiều, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh nông sản Khánh Giang (phường Quy Nhơn Đông) cho hay: Năm nay, cơ sở dự kiến tăng gấp đôi sản lượng bánh trung thu so với con số hơn 1.000 bánh năm ngoái.

“Khách hàng thường đặt gần sát ngày, có khi tôi phải tăng cường thêm 4 - 5 nhân viên cùng làm xuyên đêm mới kịp giao. Dù vất vả nhưng thấy khách hài lòng thì bao mệt nhọc đều tan biến”, chị Kiều chia sẻ.

Từ những đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ, từng chiếc bánh không chỉ để thưởng thức mà còn là món quà chứa chan sự chăm chút, gửi gắm tình cảm.

Chị Hồ Thị Thu Hiền bên mâm cỗ Trung thu do mình thực hiện. Ảnh: Hải Yến
Chị Hồ Thị Thu Hiền bên mâm cỗ Trung thu do mình thực hiện. Ảnh: Hải Yến

Đặc biệt, chị Hồ Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Gia Lai đã góp phần đưa dịch vụ trang trí mâm cỗ Trung thu trở thành điểm nhấn mới mẻ. “Năm ngoái, nhiều cơ quan, khách sạn đặt mâm cỗ lớn, có khi phục vụ cho hàng trăm người. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp nên bất kỳ yêu cầu nào cũng đáp ứng được. Khách đặc biệt thích các mẫu bánh tạo hình con vật như thỏ, heo con để trưng bày”, chị Hiền cho biết.

Mỗi mùa Trung thu, chị Hiền cùng ê kíp chạy đua với thời gian để đáp ứng hàng chục đơn hàng trọn gói cho 100 - 500 khách. Những mâm cỗ rực rỡ sắc màu, tỉ mỉ trong từng chi tiết là minh chứng rõ ràng cho sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm của những phụ nữ làm nghề.

Từ chiếc bánh nhỏ bé đến mâm cỗ hoành tráng, đâu đâu cũng in dấu bàn tay phụ nữ. Họ không chỉ tạo ra sản phẩm ngon, đẹp mà còn gửi gắm sự dịu dàng, chăm chút - thổi hồn vào mùa Trung thu thêm ấm áp.

