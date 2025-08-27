Danh mục
Gia Lai: Sôi động thị trường bánh Trung thu

BẢO NGỌC
(GLO)- Khoảng 1 tháng rưỡi nữa mới đến Tết Trung thu 2025 nhưng tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa cũng như trên nhiều tuyến đường trong tỉnh Gia Lai đã bày bán mặt hàng bánh Trung thu, với nhiều nhãn hàng, hương vị đa dạng, hấp dẫn.

Theo khảo sát của P.V, ngoài các loại bánh Trung thu truyền thống như gà quay, jambon, xá xíu, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, trà xanh..., mùa Tết Trung thu 2025, các nhà sản xuất còn cho ra mắt một số hương vị mới để đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Nhiều năm chiếm lĩnh thị trường bánh Trung thu, năm nay, hãng Kinh Đô tiếp tục ra mắt bánh nhân lava choco tan chảy, nhân tuyết vị cam yuzu, nhân tuyết trà xanh Nhật Bản và mẫu bánh lân vàng dành cho khách hàng "nhí".

Trong khi đó, thương hiệu Yến sào Sanest Khánh Hòa lần đầu tiên ra mắt bánh dẻo bên cạnh các loại bánh nướng đặc trưng của hãng. Ngoài ra, còn có các dòng sản phẩm dùng đường kiêng, ít ngọt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Không chỉ chú trọng thay đổi hương vị, chất lượng của bánh, các nhà sản xuất cũng có sự đổi mới về thiết kế hộp đựng với màu sắc, họa tiết bắt mắt và sang trọng, phù hợp để mua làm quà tặng trong dịp Tết đoàn viên.

z6935917242131-239ffa302d70d108d0c8c82f851bf3bd-2234.jpg
Gian hàng bánh Trung thu trên tuyến đường Lê Lai, phường Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Bảo Ngọc

Theo ghi nhận, giá bánh Trung thu năm nay cũng được điều chỉnh tăng nhẹ từ 2.000-3.000 đồng/chiếc. Chị Bùi Thị Thúy Oanh-Chủ cửa hàng tạp hóa Thúy Oanh (phường Diên Hồng) cho hay: Bánh Trung thu Kinh Đô có giá dao động từ 42.000 đồng/chiếc cho loại bánh dẻo nhân ngọt đến hơn 400.000 đồng/chiếc cho loại bánh lớn nhân đặc biệt. Trong khi đó, bánh Trung thu Bibica có giá từ 51.000 đồng/chiếc đối với bánh dẻo nhân ngọt đến 130.000/chiếc đối với nhân thập cẩm.

Hộp quà tặng cũng có mức giá đa dạng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Ví dụ, đối với bánh Trung thu Sanest Khánh Hòa, giá của một hộp dao động từ trên dưới 350.000 đồng/hộp/4 chiếc đến khoảng 1.700.000 đồng/hộp/4 chiếc.

facebook-cover-6.jpg
Bánh Trung thu năm nay có nhiều hương vị mới, kiểu dáng hộp đựng đẹp mắt. ﻿Ảnh: Bảo Ngọc

Ngoài các thương hiệu lớn, nhiều cơ sở bánh ngọt tại địa phương cũng ra mắt sản phẩm handmade dành riêng cho dịp Tết đoàn viên, với mức giá từ 55.000-75.000/chiếc.

Tại phường Quy Nhơn, tiệm bánh Kelyn ra mắt dòng bánh Trung thu Tự hào Việt, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Những chiếc bánh nổi bật được tạo màu đỏ thắm từ bột hồng đậu, với họa tiết màu vàng nổi bật minh họa bản đồ Việt Nam, ngôi sao vàng năm cánh và trống đồng.

gen-h-z6950114877331-dd0e698fe85e75c8eb457142e11dcd9a.jpg
Mẫu bánh Trung thu theo trend yêu nước với họa tiết bản đồ Việt Nam, sao vàng năm cánh và Trống đồng. Ảnh: DNCC

Tết Trung thu năm 2025 rơi vào ngày 6-10 (dương lịch). Thông thường, đối với bánh trung thu mua sẵn sẽ để được từ 1-3 tháng; còn bánh trung thu handmade hạn sử dụng từ 4-7 ngày tùy loại. Vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý kiểm tra và mua bánh mới nhất để có hạn sử dụng dài nhất.

null