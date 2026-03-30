Kbang: Lan tỏa yêu thương từ “Gian hàng hạnh phúc”

(GLO)- Trong thời gian chờ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai), chị Đinh Thị Bông (làng Đăk Smar) tranh thủ ghé “Gian hàng hạnh phúc” chọn quần áo, sữa và bánh kẹo cho gia đình.

Chị Đinh Thị Bông cho hay: Bà con trong làng truyền tai nhau rằng, ai có hoàn cảnh khó khăn khi đến Công an xã đều có thể ghé gian hàng, cần gì thì lấy, không phải trả tiền.

Thấy hàng hóa đa dạng, nhất là quần áo, giày dép, sữa… chị chọn một ít đồ cho bản thân và các con. “Tôi rất vui và biết ơn cán bộ Công an xã” - chị Bông nói.

Vượt hơn 30 km từ làng Đăk Smar đến trụ sở Công an xã để làm căn cước công dân, chị Đinh Thị Blếch cũng không giấu được niềm vui khi được nhận những món quà ý nghĩa.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị cho biết hiếm khi có điều kiện mua sắm đầy đủ. Tại gian hàng, chị được tặng quần áo, cặp tóc cho con cùng sữa, bánh kẹo. “Tôi chỉ lấy vừa đủ, để dành cho người khó khăn hơn” - chị Blếch chia sẻ.

Hình ảnh những người dân mộc mạc, chậm rãi chọn từng món đồ nhỏ với ánh mắt rạng rỡ cho thấy ý nghĩa thiết thực của mô hình “Gian hàng hạnh phúc”.

Sau sáp nhập, xã Kbang có diện tích rộng, nhiều làng cách xa trung tâm, có nơi cách đến 50 km. Việc đi lại làm thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn, nhất là với người già, phụ nữ và trẻ em.

Nhiều người phải đi từ sáng sớm, đến trưa mới xong việc nhưng không có điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi, nhất là trong mùa mưa lạnh. Xuất phát từ thực tế đó, Chi hội Phụ nữ Công an xã Kbang đã triển khai mô hình “Gian hàng hạnh phúc” từ ngày 25-12-2025.

Gian hàng vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, giày dép, sách vở, gạo, sữa, bánh kẹo, đồ dùng sinh hoạt... Tất cả vật phẩm đều được ghi chép, thống kê, công khai minh bạch.

Hằng tuần, các hội viên phân loại, sắp xếp gọn gàng; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng mang quà đến tận các làng vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Cán bộ Công an xã Kbang đến các làng ở vùng sâu, vùng xa, trực tiếp trao quà cho những trường hợp đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phạm Dung

Thượng úy Phan Thị Thanh Hằng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Kbang - cho biết: “Chúng tôi mong muốn mô hình trở thành cầu nối tin cậy giữa nhà hảo tâm và người cần giúp đỡ, góp phần hỗ trợ người dân và củng cố niềm tin với lực lượng Công an.

Ban đầu dự kiến đặt tên “Gian hàng 0 đồng”, nhưng sau đó chọn “Gian hàng hạnh phúc” để người cho và người nhận đều cảm thấy vui vẻ”.

Không chỉ người nhận, những người trao tặng cũng tìm thấy niềm vui khi sẻ chia. Chị Bùi Thị Xuân Phương (tổ dân phố 6, xã Kbang) cho hay: Sau khi theo dõi thông tin trên fanpage “An ninh trật tự khu vực Kbang”, chị đã mang sữa, bánh kẹo, sách vở, giày dép đến ủng hộ. “Thấy người dân đến chọn đồ vừa vặn, phù hợp, tôi rất ấm lòng” - chị Phương nói.

Gian hàng mở cửa cả ngoài giờ hành chính, kể cả cuối tuần, ngày lễ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là những người ở xa trung tâm. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa, góp phần hỗ trợ kịp thời cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Hoàng Văn Quý - Phó Trưởng Công an xã Kbang - cho biết: “Sau một thời gian triển khai, mô hình đã huy động được nguồn lực lớn từ cộng đồng, trao hơn 500 lượt nhu yếu phẩm, quần áo, dụng cụ học tập. Đây là hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng Công an với người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.