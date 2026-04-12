Gia Lai: Thăm, tặng quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng

(GLO)- Ngày 12-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng với Quỹ Lá xanh đã đến thăm và trao tặng quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng ở các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và xã Hòa Hội.

Đoàn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đức (phường Hoài Nhơn). Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại những nơi đến thăm, các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng; mong các Mẹ cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo.

Các thành viên trong Đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn tặng quà cho ﻿Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phê (xã Hòa Hội). Ảnh: Quỳnh Ngân

Hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Quỹ Lá xanh.

Mỗi suất quà trao tặng cho các Mẹ là 6 triệu đồng, trong đó có 5,5 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng trị giá quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng đợt này là 96 triệu đồng, do Quỹ Lá xanh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh chung tay hỗ trợ.