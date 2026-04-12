Gia Lai: Thăm, tặng quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng

KIM HƯỜNG
(GLO)- Ngày 12-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng với Quỹ Lá xanh đã đến thăm và trao tặng quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng ở các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và xã Hòa Hội.

Đoàn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đức (phường Hoài Nhơn). Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại những nơi đến thăm, các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng; mong các Mẹ cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo.

Các thành viên trong Đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn tặng quà cho ﻿Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phê (xã Hòa Hội). Ảnh: Quỳnh Ngân

Hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Quỹ Lá xanh.

Mỗi suất quà trao tặng cho các Mẹ là 6 triệu đồng, trong đó có 5,5 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Tổng trị giá quà tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng đợt này là 96 triệu đồng, do Quỹ Lá xanh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh chung tay hỗ trợ.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

