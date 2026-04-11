Tặng quà cho người dân xã đảo Nhơn Châu

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 10-4, tại xã Nhơn Châu, Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Trao tặng quà cho nhân dân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Theo đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đảo quê hương” trị giá 110 triệu đồng (gồm 50 bộ đèn năng lượng mặt trời do Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi tài trợ) cho xã Nhơn Châu; 50 bộ bếp gas và nồi cơm điện (tổng trị giá hơn 30 triệu đồng do Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tài trợ) cho các hộ dân.

Trao bảng tượng trưng công trình "Thắp sáng đảo quê hương". Ảnh: D.L

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng trao tặng 370 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho người dân trên đảo và hỗ trợ 500 cơ số thuốc (50 triệu đồng) cho Trạm Y tế xã Nhơn Châu nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trao bảng tượng trưng 500 cơ số thuốc cho Trạm Y tế xã Nhơn Châu. Ảnh: D.L
Tặng quà của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho người dân xã Nhơn Châu. Ảnh: D.L

Dịp này, 136 suất quà (500 nghìn đồng/suất) của đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13.

Tặng quà của đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho người dân xã Nhơn Châu. Ảnh: D.L
