Bệnh viện Quân y 211 hỗ trợ 90 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

(GLO)- Đại diện Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) vừa trao 90 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân Nguyễn Tuấn để hỗ trợ chi phí điều trị bệnh.

Số kinh phí này gồm 30 triệu trích từ quỹ chung của đơn vị hỗ trợ bệnh nhân, số còn lại do nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ từ ngày 24 đến 30-4.

Anh Nguyễn Tuấn (SN 1982, quê quán Cà Mau) là công nhân xưởng gỗ tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy; trong khi đó, hoàn cảnh bệnh nhân vô cùng éo le: không có giấy tờ tùy thân, không thẻ bảo hiểm y tế.

Cả hai vợ chồng anh Tuấn đều không biết chữ, sống xa quê mưu sinh và con trai 11 tuổi chưa từng được đến trường, cùng mẹ già thường xuyên đau ốm.

Bệnh nhân Nguyễn Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: ĐVCC

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Tuấn, Bệnh viện Quân y 211 đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ chi phí điều trị bệnh.

Hiện tại, bệnh nhân Tuấn vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 211.