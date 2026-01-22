Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

(GLO)- Chiều 21-1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất), 1 bệnh nhân nam vô danh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ não, tăng huyết áp, không có người thân, bảo hiểm y tế và không có khả năng chi trả chi phí điều trị đã được bệnh viện cùng người dân hợp lực cứu sống.

Trước đó, chiều 8-1, bệnh nhân được người làm cùng chỗ đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, chẩn đoán: Đột quỵ não, tăng huyết áp. Trên người lúc nhập viện không có giấy tờ tùy thân, chỉ có 1 điện thoại cảm ứng không khóa màn hình, danh bạ không có số điện thoại nào và 1 xe máy màu đỏ biển số 63-S7 6358.

Đến chiều 21-1, bệnh nhân đã cai thở máy, rút ống, tỉnh táo, nói chuyện, ăn uống được ít, sức khỏe từng bước hồi phục và tiếp tục được theo dõi, điều trị. Ảnh: ĐVCC

Theo lời người bạn làm cùng thì anh này mới xin đi làm theo đoàn và họ chỉ mới quen được vài ngày nên không biết rõ tên tuổi hay người thân bệnh nhân, hàng ngày trong đoàn chỉ gọi theo biệt danh là Chú Lùn. Bệnh nhân nói tiếng Nghệ An và họ gặp nhau ở Vĩnh Long.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã triển khai cứu chữa cho người bệnh đồng thời báo cáo với Công an phường Thống Nhất để tìm manh mối thông tin bệnh nhân.

Do bệnh nhân nguy kịch, không có người thân đến nhận và không có bảo hiểm y tế nên không có khả năng chi trả mọi khoản kinh phí điều trị. Vì vậy, ngày 12-1, Tổ Công tác Xã hội - Bệnh viện Quân y 211 đã kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Qua kêu gọi, vận động, tính đến ngày 21-1, tổng số tiền nhà hảo tâm ủng hộ chi phí điều trị cho bệnh nhân vô danh trên lên đến 123.687.429 đồng. Nhờ sự hỗ trợ này, cùng với sự nỗ lực cứu chữa của y, bác sĩ, đến chiều 21-1, tình hình bệnh nhân đã có chuyển biến tốt.

