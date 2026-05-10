Gia Lai phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 8-5, tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Chủ tịch Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026.

Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong kỷ nguyên số” đã thu hút gần 500 lao động đang làm việc tại 20 công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Minh Hoàng

Trong năm 2025, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại 14 doanh nghiệp, phát hiện 306 tồn tại, hạn chế trong công tác ATVSLĐ và kịp thời kiến nghị khắc phục.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 63.000 lao động; khám sức khỏe định kỳ cho gần 85.000 lao động, trong đó có hơn 2.200 lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác quan trắc môi trường lao động cũng được tăng cường với hơn 10.000 mẫu đo; qua đó phát hiện 351 mẫu không đạt tiêu chuẩn để kịp thời cải thiện điều kiện lao động và trang bị bảo hộ cho người lao động.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực xây dựng và khai khoáng. Năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ tai nạn lao động làm bị thương và chết 65 người.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Hoàng

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ trong giai đoạn mới.

Trong đó, tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền; xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn lao động; số hóa hồ sơ quản lý doanh nghiệp, người lao động; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Minh Hoàng

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tích cực đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, ứng dụng nền tảng số và thiết bị thông minh để giám sát điều kiện làm việc, nhất là ở các ngành nghề có nguy cơ cao; chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động; góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ giai đoạn 2023-2025.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2025.

Gia Lai thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 24-4, Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Gần 150 hộ kinh doanh trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây tham gia hội nghị.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

