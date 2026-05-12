Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tại tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tổ chức thực hiện chính sách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tham dự hội nghị có đại diện BHXH 8 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu khái quát những điểm mới tại Quyết định số 313/QĐ-BHXH ngày 27-3-2026 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó có điểm mới về quy trình giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất; quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khái quát những điểm mới trong tiếp nhận và lập danh sách chi trả các chế độ BHTN; một số nội dung cần lưu ý trong giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHTN.

Các đại biểu dự hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận những tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ các nội dung còn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh: Thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN; đồng thời, tiếp tục tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.