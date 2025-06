Gia Lai: Hội thảo về công tác vệ sinh lao động, phòng-chống bệnh nghề nghiệp

Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tham dự hội thảo có tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum và Gia Lai.

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên nhấn mạnh: Hội thảo góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho viên chức chuyên trách tuyến tỉnh, huyện, thành phố trong công tác y tế lao động cũng như nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng-chống bệnh nghề nghiệp. Từ việc nắm chắc các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn lao động sẽ giúp đơn vị y tế tham mưu, triển khai tốt công tác này và góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động xảy ra.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, các đại biểu được giảng viên Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phổ biến các quy định của pháp luật an toàn vệ sinh lao động, về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở lao động; hướng dẫn lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở y tế; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại cơ sở y tế; quan trắc môi trường lao động và một số nội dung liên quan đến đảm bảo chất lượng quan trắc môi trường lao động trong cơ sở y tế.

Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, yêu cầu quản lý bệnh nghề nghiệp đối với nhân viên y tế, thực trạng và giải pháp.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của các đại biểu 5 tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Như Nguyện

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận trao đổi xung quanh công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng-chống bệnh nghề nghiệp trong tình hình mới.