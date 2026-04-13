Kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng qua Ngày hội việc làm

TRẦN DUNG
(GLO)- Ngày 12-4, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tổ chức tại Ngày hội việc làm năm 2026 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, tạo cơ hội trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên.

Ngày hội có chủ đề “Gia Lai trong kỷ nguyên AI: Từ tiềm năng đến trung tâm nhân lực” đã mở ra góc nhìn mới về xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển.

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và các doanh nghiệp đối tác. Ảnh: T.D

Tại Ngày hội, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và các doanh nghiệp đối tác đã ký kết hợp tác toàn diện, nhằm liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm tuyển dụng thực tế khi sinh viên được trực tiếp gặp gỡ, kết nối với nhà tuyển dụng. Đây cũng là cơ hội để sinh viên chủ động định hình lộ trình nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và sẵn sàng bước vào thị trường lao động trong thời đại số.

Không gian trải nghiệm tuyển dụng thực tế tại Ngày hội góp phần nâng cao kỹ năng bước vào thị trường lao động trong thời đại số cho sinh viên. Ảnh: T.D
Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

