Gia Lai có 1 dự án vào chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

(GLO)- Ngày 23-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 135 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_STARTUP) lần thứ VIII. Trong đó, Gia Lai có 1 đại diện góp mặt đến từ Trường THPT Pleiku.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã đăng ký tham gia cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII với 6 đội thuộc nhiều trường trên địa bàn.

5 thành viên của dự án “BESOP - Pleiku Beyond Starch Optimization / Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt”. Ảnh: ĐVCC

Dự án “BESOP - Pleiku Beyond Starch Optimization / Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt” đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và năng lượng do nhóm 5 học sinh Trường THPT Pleiku thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Thùy Linh (giáo viên bộ môn Sinh học). Đây là năm thứ 2 liên tiếp Trường THPT Pleiku vào vòng chung kết cuộc thi này.

Theo nhóm tác giả, dự án tập trung vào việc tối ưu hóa giá trị tinh bột từ khoai lang tại xã Phú Thiện, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng khả năng ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

Đây là một trong những hướng nghiên cứu gắn với thế mạnh nông nghiệp của địa phương và có khả năng thương mại hóa, góp phần giải bài toán tiêu thụ nông sản cho người dân.

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các dự án được đánh giá qua nhiều vòng khắt khe với các tiêu chí về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế và tác động xã hội.