Phụ nữ Jrai khởi nghiệp từ tài nguyên sẵn có

(GLO)- Phát huy lợi thế tài nguyên sẵn có trên địa bàn, phụ nữ các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn tạo ra những sản phẩm đặc trưng, thu hút khách hàng nhiều nơi. Không chỉ vậy, những mô hình này còn góp phần gìn giữ bản sắc địa phương.

Tạo lối ngay dưới chân mình

Trong căn bếp nhỏ ở buôn Phu Ma Miơng (xã Ia Sao), những ché rượu cần Jrai của chị Nay H’Tó đã thoảng hương thơm sau nhiều ngày ủ men.

Để làm nên những ché rượu ấy, chị H’Tó phải làm men từ hơn 10 loại rễ cây rừng xay nhuyễn, trộn với gạo, trấu theo tỷ lệ bí truyền và ủ trong ché suốt 30 ngày. Mỗi tháng, cơ sở của chị bán ra hơn 200 ché rượu cần.

Không dừng lại ở đó, chị còn phát triển thêm các sản phẩm có thể dùng kèm khi thưởng thức rượu cần là thịt heo gác bếp, muối kiến vàng. Tất cả đều sử dụng nguyên liệu địa phương, chế biến thủ công, không dùng chất bảo quản.

“Quê hương mình có nhiều đặc sản nhưng chưa được khai thác triệt để. Là phụ nữ Jrai, mong mỏi lớn nhất của tôi là chế biến, giới thiệu được thật nhiều sản phẩm đặc trưng của đồng bào mình tới khách hàng gần xa” - chị H’Tó chia sẻ.

Chị Nay H’Tó khởi nghiệp với rượu cần, thịt heo gác bếp và muối kiến. Ảnh: V.C

Trong khi đó, chị Siu Thị Ngọc Thảo và chị Siu Thị Thu Vân (thôn Plei Amil, xã Phú Thiện) sau nhiều lần tìm tòi, thử nghiệm, đã thực hiện được điều ấp ủ là làm ra sản phẩm mới phát huy được giá trị hạt gạo địa phương. Cuối năm 2022, hai chị cho ra mắt sản phẩm sữa chua nếp cẩm mang thương hiệu Cô út Siu Thị.

Theo chị Thảo, Phú Thiện nổi tiếng với những cánh đồng lúa rộng lớn. Trong đó, không chỉ năng suất, lúa nếp cẩm ở đây còn nổi tiếng nhờ chất lượng vượt trội so với các nơi khác. Vì vậy, không khó để chị chọn những hạt nếp tốt làm nguyên liệu sản xuất sữa chua nếp cẩm có độ dẻo, mềm, vị ngọt dịu và hương thơm tự nhiên.

“Hiện mỗi tháng cơ sở cung cấp hơn 2.000 hũ sữa chua ra thị trường. Dù quy mô còn khiêm tốn nhưng đây là bước khởi đầu, khẳng định hướng đi đúng của chúng tôi trong việc xây dựng sản phẩm từ nông sản quê hương” - chị Thảo bộc bạch.

Chị Siu Thị Ngọc Thảo (bìa phải) và Siu Thị Thu Vân dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm sữa chua nếp cẩm. Ảnh: V.C

Với chị Nay Ly Cơ (tổ 15, phường Ayun Pa), làm rượu cần không chỉ là cách lưu giữ nghề truyền thống mà còn góp phần “kể câu chuyện” của buôn làng tới khách hàng gần xa. Khởi nghiệp làm rượu cần để bán từ năm 2021, sản phẩm rượu cần Ayun Pa của chị đã được nhiều người biết đến.

Chị Ly Cơ cho hay: “Để rượu cần thơm ngon thì khâu lựa chọn nguyên liệu quan trọng nhất. Gạo nấu rượu phải là gạo tẻ trồng 6 tháng trên rẫy ủ với trấu và men tự nhiên được làm từ rễ cây rừng. Nhờ đó, sản phẩm được khách hàng đánh giá cao”.

Kể câu chuyện sản phẩm với khách hàng

Chị H’Tó, chị Ly Cơ đều đặn đăng bài, livestream quá trình ủ rượu; chị Thảo tích cực giới thiệu sản phẩm, mời khách dùng thử, xây dựng niềm tin từ trải nghiệm thực tế.

Những video mộc mạc đã trở thành công cụ quảng bá hiệu quả, giúp sản phẩm nơi cao nguyên Gia Lai tiếp cận khách hàng ở nhiều thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…

Sản phẩm rượu cần của chị Nay Ly Cơ mang hương vị đặc trưng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: NVCC

Chị H’Tó cho rằng: “Khoảng cách địa lý không còn là rào cản, điều quan trọng là bạn kể được câu chuyện sản phẩm càng chân thật, càng giàu bản sắc, càng dễ chạm tới người tiêu dùng”.

Một bước ngoặt quan trọng trong hành trình khởi nghiệp của những phụ nữ Jrai này là các sản phẩm đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là minh chứng về chất lượng, giúp sản phẩm dễ dàng mở rộng thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng hơn.

Bà Ksor H’Khuyên - Chủ tịch UBND xã Ia Sao - khẳng định, trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao sản phẩm có chất lượng bền vững và giàu bản sắc, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người sản xuất, hộ kinh doanh nâng cao năng lực, quảng bá sản phẩm đặc trưng, chinh phục khách hàng.