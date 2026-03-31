Photobooth di động thu hút người dân Pleiku

(GLO)- Xuất hiện tại nhiều tiệc cưới, sinh nhật và các điểm vui chơi ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), dịch vụ photobooth di động đang thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm nhờ hình thức chụp ảnh nhanh, in ảnh ngay tại chỗ.

Bắt nguồn từ các tiệm photobooth chụp ảnh lấy ngay vốn được giới trẻ ưa chuộng, nhiều đơn vị đã đưa mô hình photobooth di động vào các sự kiện. Đây là mô hình cho thuê máy chụp ảnh tự động gồm phụ kiện, phông nền và khung ảnh sẽ được thiết kế riêng, phù hợp với từng sự kiện.

Nhiều khách mời thoải mái chụp ảnh với cô dâu và chú rể. Ảnh: Chu Hằng

Khách mời chỉ cần đứng trước máy, tự do tạo dáng. Hệ thống chụp ảnh được kết nối trực tiếp với máy in nên ảnh được in và nhận chỉ sau vài phút. Không những vậy, người tham gia có thể sử dụng nhiều phụ kiện vui nhộn, đồng thời quét mã QR để tải ảnh về điện thoại.

Chị Phạm Thị Kim Thương (bìa phải) thích thú khi chụp photobooth ngay tại tiệc cưới. Ảnh: Chu Hằng

Chị Phạm Thị Kim Thương (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Pleiku) chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng chụp photobooth. Khi được trải nghiệm ngay tại tiệc cưới, tôi thấy rất thú vị vì chụp xong có ảnh ngay để mang về làm kỷ niệm. Tôi thấy đây cũng là cách kết nối khách mời với gia đình cô dâu chú rể, giúp buổi tiệc trở nên gần gũi hơn”.

Với mong muốn tạo điểm nhấn và giúp khách mời có kỷ niệm đáng nhớ, chị Phan Khoa Ngọc Nhi (SN 1998, trú tại phường Pleiku) đã thuê thêm dịch vụ photobooth di động bên cạnh khu vực chụp ảnh truyền thống với cô dâu chú rể, nhằm mang lại không gian thoải mái để bạn bè và người thân tự do tạo dáng, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày trọng đại.

Nhiều bạn trẻ hào hứng với những bức ảnh photobooth mới chụp. Ảnh: Chu Hằng

Chị bày tỏ: “Hiện nay hình thức chụp ảnh này xuất hiện ở khá nhiều đám cưới nên tôi cũng quyết định thuê cho ngày cưới của mình. Đồng thời, mỗi bức ảnh của các khách mời được in ra và dán vào quyển sổ. Sau tiệc cưới, tôi có thể xem lại và nhớ về những thành viên tham gia buổi tiệc”.

Anh Nguyễn Trần Khánh - Chủ dịch vụ Photobooth di động Gia Lai cho biết: “Sau khi nhận thấy nhiều tỉnh, thành phố đã có dịch vụ này trong khi Gia Lai chưa phổ biến, tôi quyết định đầu tư và tự thiết kế máy để kinh doanh. Hiện đơn vị của anh phục vụ tại nhiều địa phương ở Gia Lai và Kon Tum. Mỗi sự kiện đều được thiết kế khung ảnh riêng; trong tiệc cưới, khách có thể in ảnh không giới hạn”.

“Giá thuê dịch vụ trong các sự kiện như đám cưới, sinh nhật dao động từ 4 đến 6 triệu đồng tùy thời gian. Trung bình mỗi tháng chúng tôi thực hiện trung bình khoảng 10 sự kiện và đang vận hành hai máy photobooth. Mỗi sự kiện sẽ có khung ảnh khác nhau và khách có thể in nhiều bản tùy thích”, anh Khánh cho hay.

Photobooth di động xuất hiện ở Công viên Diên Hồng, thu hút các gia đình trải nghiệm. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ xuất hiện tại các buổi tiệc, Photobooth di động Gia Lai của anh Khánh còn được đặt tại các điểm vui chơi như Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng) hay Phố đêm chợ Nhỏ (phường Pleiku), thu hút nhiều gia đình và các bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm. Với giá 70.000 đồng/lượt, người dân có thể nhận được những tấm ảnh làm kỷ niệm.

Photobooth di động xuất hiện tại Phố đêm chợ Nhỏ. Ảnh: Chu Hằng

Bạn Phạm Bình Dương (SN 2002, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Hrung) chia sẻ: “Mình đi dạo ở Phố đêm chợ Nhỏ thấy photobooth nên rất tò mò. Khi thử chụp, mình được dùng nhiều phụ kiện và phông nền khác nhau, ảnh in ra rất nhanh nên cảm thấy rất thích”.

Với sự tiện lợi, chi phí hợp lý và khả năng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, photobooth di động đang dần trở thành một điểm nhấn mới trong các sự kiện và hoạt động vui chơi tại Pleiku.