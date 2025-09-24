Photobooth cuốn hút giới trẻ Pleiku

(GLO)- Những buồng chụp nhỏ xinh với ánh sáng trắng và phông nền tối giản khiến giới trẻ Pleiku mê mẩn. Chỉ vài phút tạo dáng, họ đã có ngay bộ ảnh in cầm tay độc đáo. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều tiệm photobooth nhanh chóng xuất hiện, trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút các bạn trẻ.

Photobooth là một buồng chụp ảnh nhỏ gọn, được thiết kế với các phông nền tối giản và ánh sáng đèn flash trắng sáng, giúp người chụp có những tấm hình rõ nét. Chỉ cần nạp tiền, chọn khung và số lượng ảnh, khách hàng có thể thoải mái tạo dáng trước ống kính để nhận ngay loạt ảnh xinh xắn in tại chỗ.

Chỉ cần nạp tiền, chọn khung và số lượng ảnh, khách hàng có thể thoải mái tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Chu Hằng

Khi chụp trong photobooth, khách hàng có khoảng 5 - 10 giây để tạo dáng giữa mỗi khung hình. Toàn bộ quá trình chụp và in chỉ mất chưa đầy 5 phút, sau đó khách hàng sẽ nhận được bộ ảnh in liền tại chỗ kèm theo mã QR, cho phép tải phiên bản điện tử về điện thoại để lưu giữ hoặc chia sẻ ngay lên mạng xã hội. Với mức giá 60.000 - 100.000 đồng/lượt, bạn đã có thể sở hữu 4 - 6 tấm ảnh nhỏ xinh, vừa là kỷ niệm đáng nhớ vừa là cách để khoe những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè.

Cầm trên tay tấm ảnh mới chụp, bạn Mai Nguyễn Thiên Ân (áo đen) thích thú check lại kỷ niệm vừa lưu giữ. Ảnh: Chu Hằng

Từ khi photobooth xuất hiện tại Pleiku, bạn Mai Nguyễn Thiên Ân (SN 2010, trú tại tổ 4, phường Hội Phú) và nhóm bạn thường xuyên tới chụp. Ân cho biết: “Tôi thường chụp photobooth. Khác với ảnh chụp bằng điện thoại, ảnh này khi in ra có giá trị kỷ niệm rõ ràng hơn. Tôi có thể dán ảnh lên tường, để vào album như một cách để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp với bạn bè”.

Các bạn trẻ thỏa sức tạo các tư thế để có những bức ảnh photobooth độc đáo. Ảnh: Chu Hằng

Với mức giá hợp lý, các bạn trẻ có thể dễ dàng lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ qua những bức ảnh nhỏ xinh, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng. Bạn Nguyễn Thiên Huy (SN 2008, trú tại tổ 2, phường Diên Hồng) đã cùng bạn bè tranh thủ chụp ảnh sau giờ học để ghi lại kỷ niệm.

Huy chia sẻ: “Tôi cùng bạn mang đồng phục trường đi chụp photobooth nhằm lưu giữ kỷ niệm của năm cuối cấp. Khi chụp ảnh, tôi được tự do tạo dáng và thể hiện bản thân mình. Tôi được thoải mái lựa chọn các phụ kiện như: bờm, kính, mũ,… vô cùng đáng yêu nên bức hình rất sinh động và đầy màu sắc. Vì chụp ảnh ở đây không tốn nhiều thời gian, tiền bạc nên dễ tiếp cận đối với nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Bạn Phan Trịnh Tâm Như (đội mũ trắng) cùng nhóm bạn chụp ảnh photobooth. Ảnh: Chu Hằng

Bạn Phan Trịnh Tâm Như (SN 2010, trú tại thôn 3, xã Đak Krong) bày tỏ: “Tôi và bạn bè có thể biến mọi khoảnh khắc thành những bức ảnh nghệ thuật theo nhiều phong cách tối giản hay hiện đại. Ngoài ra, không giống như những bức ảnh thông thường, photobooth cho phép tùy chỉnh hiệu ứng, khung hình, thêm sticker độc đáo... Ngoài bản ảnh được tự động in, tôi còn có thể tải về điện thoại bản điện tử để lưu giữ hoặc chia sẻ ảnh ngay lập tức lên mạng xã hội”.

Như nói thêm: “Theo tôi điều này khiến photobooth trở thành công cụ “viral” hiệu quả, giúp mọi người dễ dàng khoe những khoảnh khắc thú vị của mình trên mạng xã hội hoặc lưu làm kỷ niệm”.

Không chỉ thích thú với việc tạo dáng, nhiều bạn trẻ còn quan tâm đến cách các tiệm photobooth bắt kịp xu hướng. Nguyễn Hà Gia Như (SN 2008, trú tại tổ 10, phường Diên Hồng) cho biết: “Hiện nay, ở Pleiku có rất nhiều tiệm photobooth mở ra, giúp mọi người dễ dàng tìm được địa điểm chụp ảnh. Các cửa hàng cũng thường xuyên cập nhật xu hướng mới. Nhiều tiệm đầu tư đa dạng concept, cập nhật theo dịp lễ hoặc các trend. Nơi đây giúp người trẻ như tôi vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa hòa mình vào những sự kiện và xu hướng xã hội”.

Nhận thấy xu hướng chụp ảnh photobooth ngày càng được ưa chuộng, tiệm Fluke (31 Hùng Vương, phường Pleiku) đã quyết định đầu tư hai loại phòng color room và overhead để phục vụ khách hàng. Anh Bùi Trung-Chủ tiệm Fluke-cho hay: “Sau một thời gian hoạt động, lượng khách dần ổn định, trung bình khoảng 300 lượt mỗi tháng. Đối tượng chủ yếu là giới trẻ và các gia đình”.

Nhiều bạn trẻ tới tiệm photobooth để chụp hình cùng bạn bè. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ tập trung vào không gian chụp, anh Trung còn chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng. “Máy móc được đầu tư kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Không dừng lại ở đó, tiệm còn chú trọng chuẩn bị phụ kiện đa dạng, đồng thời tổ chức thêm các workshop để tạo thêm sự gắn kết và hứng thú cho cộng đồng", anh Trung thông tin.

Các tấm ảnh Photobooth ghi lại những khoảnh khắc dễ thương. Ảnh: Chu Hằng

Chị Nguyễn Ngọc Vy Hoa-Chủ tiệm Vanh Photobooth (41 Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: “Khi xây dựng phòng chụp, tôi ưu tiên sự độc đáo và tiện lợi. Điều này giúp khách hàng dễ dàng có được những tấm hình khác biệt, mang dấu ấn riêng; đồng thời khách hàng có thể dễ dàng chụp, in ảnh và lưu giữ kỷ niệm một cách thoải mái nhất. Bên cạnh đó, tiệm cũng thường xuyên cập nhật phông nền chụp để khách luôn có lựa chọn mới mẻ. Còn với chủ đề lớn thì tiệm sẽ thay đổi theo chu kỳ khoảng 2-3 tháng, tùy theo xu hướng và độ hot ở từng thời điểm”.