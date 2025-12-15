(GLO)- Algeria-quốc gia được ví như “người đẹp ngủ quên” ở châu Phi vừa được các nhà báo của đài BBC lựa chọn lọt Top 20 điểm đến hàng đầu nên ghé thăm trong năm 2026.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của Algeria trong nỗ lực khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Algeria lọt Top 20 điểm đến hàng đầu nên ghé thăm trong năm 2026 vì nỗ lực triển khai nhiều chính sách cụ thể, tập trung vào xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và hiện đại hóa hạ tầng. Ảnh: : Kayak

Theo đó, danh sách các điểm đến hàng đầu trong năm 2026 của BBC được xây dựng dựa trên tiêu chí ưu tiên những quốc gia khai thác du lịch như một ngành nghề hỗ trợ cộng đồng địa phương, bảo vệ môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa đặc sắc. BBC hướng tới việc lựa chọn những điểm đến mà hoạt động du lịch có thể mang lại tác động tích cực cho xã hội và môi trường qua tham vấn đội ngũ phóng viên, các nhà báo giàu kinh nghiệm và chuyên gia quốc tế về du lịch bền vững.

Quốc gia Algeria sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ các di tích lớn thời La Mã cổ đại, những cảnh quan Sa mạc Sahara độc đáo, đến các đô thị lịch sử mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa - kiến trúc. Ngoài du lịch sa mạch, thủ đô Algiers, thành phố ven Địa Trung Hải với lịch sử lâu đời, thường là điểm khởi đầu của du khách quốc tế khi khám phá đất nước Bắc Phi.

Còn nữa, thành phố Constantine - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - lưu giữ dấu tích của hơn 3.000 năm lịch sử, trong khi các quần thể di tích Timgad và Djémila thời La Mã nổi bật nhờ mức độ bảo tồn tốt và chưa chịu áp lực quá tải du khách. Ở miền Nam, thành phố ốc đảo Djanet được xem là cửa ngõ quan trọng cho những hành trình khám phá Sa mạc Sahara.

Theo BBC, sự “thức tỉnh” của du lịch Algeria không chỉ dựa trên vẻ đẹp cảnh quan, mà còn gắn liền với định hướng phát triển bền vững và nâng cao khả năng tiếp cận của du khách. Suốt thời gian dài, tiềm năng du lịch của Algeria đã bị hạn chế bởi hệ thống thị thực được đánh giá là phức tạp.

Các nhà báo của đài BBC lựa chọn Algeria - quốc gia được ví như “người đẹp ngủ quên” ở châu Phi vào danh sách Top 20 điểm đến hàng đầu nên ghé thăm trong năm 2026. Ảnh: Nguyễn An/TTXVN

Để đạt được mục tiêu đón 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, Chính phủ Algeria đã triển khai nhiều chính sách cụ thể, tập trung vào xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và hiện đại hóa hạ tầng.

Cụ thể, Algeria đã áp dụng chính sách cấp thị thực tại cửa khẩu đối với du khách tham gia các tour du lịch trọn gói; thành lập hãng hàng không Domestic Airlines, công ty con của Air Algérie, vào tháng 8 năm nay nhằm tăng cường kết nối hàng không nội địa.

Ngoài việc bảo vệ và gìn giữ các di sản văn hóa, quốc gia này còn nỗ lực đào tạo và hỗ trợ khoảng 460.000 nghệ nhân trên cả nước.

Trước đó, Tờ The Independent (Anh) đưa ra nhận định, Algeria là "điểm bạn nên đến khám phá sớm trước khi rất nhiều du khách tới"-nơi nhiều địa điểm du lịch còn nguyên sơ và giàu bản sắc.