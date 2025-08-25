Hương sen, bóng dừa và ký ức xưa ở Phù Mỹ Tây

Danh mục
ĐOAN NGỌC
(GLO)- Rời xa phố thị Quy Nhơn sầm uất, men theo hành trình hơn 60 km, du khách sẽ đến với làng quê Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) - nơi mang lại sự bình yên và thư thái hiếm có.

Nơi đây không có những dịch vụ du lịch hào nhoáng, chỉ có khung cảnh nông thôn êm ả, mộc mạc và những câu chuyện dung dị, đủ sức níu chân lữ khách phương xa.

1-1363.jpg
Làng quê yên ả dưới chân núi ở Phù Mỹ Tây. Ảnh: Đoan Ngọc

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến làng quê thuộc xã Mỹ Hòa trước đây (nay là xã Phù Mỹ Tây) là không gian xanh mướt và yên bình.

Những nếp nhà cũ, những rặng dừa vươn mình trong nắng, thửa ruộng thấp thoáng dưới chân núi, hàng rào cây được cắt tỉa công phu.

Trong số những bức tường xanh ấy, hàng rào cây duối của gia đình ông Lê Văn Cang ở thôn Hội Khánh là một minh chứng sống động cho nét đẹp của làng.

Ông Cang chia sẻ: “Cây này có từ thời ông cố tôi, tới nay khoảng 150 năm. Tôi chăm sóc hằng năm, hằng quý cắt tỉa, tạo hình như một mái nhà rông”.

Du khách có thể ghé thăm di tích lịch sử, văn hóa Mộ nhà yêu nước Bùi Điền - nơi yên nghỉ của một người con quê hương Mỹ Hòa với nghĩa khí kiên trung, từng làm quan triều Nguyễn nhưng sau đã từ quan để tham gia phong trào Cần Vương ở Bình Định chống Pháp vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

2-9542.jpg
Hàng rào cây duối hơn 150 năm tuổi của gia đình ông Lê Văn Cang. Ảnh: Đoan Ngọc

Một điểm đến văn hóa tâm linh mang vẻ đẹp cổ kính là chùa Hang (tên chữ là Thiên Sanh thạch tự, Thạch Cốc tự) nằm trên lưng chừng núi Lý Thạch (tục danh xứ Đá Bạc).

Ngôi cổ tự có phong cảnh hữu tình, với nét độc đáo là một hang đá ăn sâu vào lòng núi, bên ngoài có tảng đá lớn nhô ra như một mái hiên tự nhiên. Những câu chuyện dân gian về “đường lên trời” và “đường xuống âm phủ”, thầy chùa Đá Bạc chữa bệnh cứu người, gắn liền với ngôi cổ tự này càng làm cho chốn thiền môn thêm phần linh thiêng.

Tách biệt với trung tâm làng, hành trình men theo triền núi sẽ dẫn lối du khách vào truông Gia Vấn - nơi có khoảng 60 hộ dân sinh sống. Cuộc sống ở đây dường như chậm lại. Không có tiếng xe cộ ồn ào, không có sự bon chen, hối hả, chỉ có những ngôi nhà và ruộng đồng thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng.

Giữa truông Gia Vấn, đầm sen rộng gần 2 ha của ông Huỳnh Ngọc Hưng tạo thành điểm nhấn độc đáo. Mùa sen nở, cả khoảng trời như phủ thảm hồng, hương sen ngan ngát lan tỏa, làm nao lòng bao lữ khách.

Ông Hưng cho biết: “Mỗi năm, từ tháng Giêng xuống giống đến tháng 9 là thu hoạch. Tôi vừa trồng sen truyền thống, vừa trồng sen Đa Lộc để bán giống, bán hoa cắm bình”.

4-9817.jpg
Vườn sen của ông Huỳnh Ngọc Hưng tựa như một tấm thảm hồng giữa không gian thanh bình của truông Gia Vấn. Ảnh: Đoan Ngọc

Từ truông Gia Vấn trở về, trên đường du khách sẽ bắt gặp một khoảng xanh mướt khác dưới chân núi Hòn Chè, đó là khu vườn sinh thái của HTX Chế tác đá hoa cương Bảo Thắng - Phù Mỹ.

Những hàng dừa nghiêng bóng, những ngôi nhà gỗ mang dáng dấp cổ xưa mời gọi khách dừng chân, hít hà hương quê trong lành. Nơi đây còn có thượng nguồn hồ Hội Khánh, với mạch nước ngọt lành lặng lẽ chảy về, nuôi dưỡng sự sống cho cả một vùng đất trù phú.

Cách đó không xa, suối Cây Cầy cũng là một điểm “trốn nắng” lý tưởng, với không gian xanh mát quanh năm. Đường đi lại dễ dàng, không khí tại suối lúc nào cũng mát lạnh bởi bóng cây cổ thụ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng cảnh sắc quyến rũ của núi rừng sẽ giúp gột rửa mọi ưu phiền.

Rời làng quê Phù Mỹ Tây yên bình, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá từ rừng xuống biển theo trục đường ven biển ĐT 639, với những trải nghiệm mộc mạc không kém: Ngắm nhìn diêm dân thu hoạch muối, tham quan những lồng bè nuôi hàu dưới chân cầu Đề Gi, hay hòa mình vào không khí nhộn nhịp của Cảng cá Đề Gi lúc tàu thuyền cập bến…

Tất cả hành trình khám phá từ rừng xuống biển gói gọn trong một ngày, đủ để tâm hồn du khách được thư giãn và nạp lại năng lượng.

