Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh “vượt vũ môn”

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (11 và 12-6) với hơn 37.500 thí sinh dự thi. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đáp ứng yêu cầu mới

Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chỉ đạo, phối hợp và triển khai kỳ thi từ tỉnh đến cơ sở.

Ngành Giáo dục Gia Lai đã hoàn thành công tác ôn tập để học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: T.D

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - cho biết: Những điểm mới của kỳ thi năm nay đòi hỏi toàn ngành tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Mặc dù năm 2025, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 99,32%, song điểm trung bình các môn thi vẫn thấp hơn mặt bằng chung cả nước.

“Vì vậy, năm 2026, ngành Giáo dục Gia Lai đặt mục tiêu vừa giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp THPT, vừa nâng thứ hạng điểm trung bình các môn thi, phấn đấu tăng ít nhất 4 bậc, lên vị trí 16/34 tỉnh, thành phố” - ông Nam nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập. Trong đó, tập trung phân hóa học sinh theo năng lực, tăng cường phụ đạo, củng cố kiến thức nền cho học sinh yếu. Đồng thời chú trọng rèn kỹ năng làm bài, nâng cao khả năng vận dụng cho học sinh khá, giỏi.

Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko) chú trọng công tác tư vấn tâm lý, giúp học sinh có tâm thế vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi. Ảnh: T.D

Đến thời điểm này, ngành Giáo dục Gia Lai đã hoàn thành công tác ôn tập để học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng trước khi bước vào kỳ thi. Tại Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko), sau các đợt thi thử, nhà trường đã tổ chức 18 lớp ôn tập cho những học sinh có kết quả chưa tốt. Đối với học sinh ở xa, điều kiện internet không ổn định hoặc không có máy tính, nhà trường tạo điều kiện sử dụng phòng máy để ôn luyện. Bên cạnh đó, giáo viên còn mở các lớp học trực tuyến để hỗ trợ học sinh không thể đến trường.

Thầy Bùi Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Trần Cao Vân - cho hay: Xác định kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc quan trọng, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phù hợp với từng đối tượng học sinh, nhà trường cũng chú trọng công tác tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp, giúp các em có tâm thế vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão (xã An Lão) có 144 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ngoài tổ chức ôn tập, nhà trường cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi.

“Trang thiết bị phục vụ kỳ thi tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão đã được rà soát, bổ sung đầy đủ. Nhà trường bố trí 12 bình chữa cháy tại các vị trí trọng yếu, đặc biệt là khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Đồng thời, chuẩn bị máy phát điện dự phòng nhằm bảo đảm nguồn điện trong trường hợp xảy ra sự cố” - thầy Thái Văn Xong - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão ôn tập miễn phí, hỗ trợ học sinh khó khăn để các em bước vào kỳ thi thuận lợi nhất. Ảnh: T.D

Em Đinh Thị Bích Vân (dân tộc Hrê, lớp 12 - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão) bày tỏ: “Để có thể xét tuyển vào ngành Sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn, em đã cố gắng ôn tập thật tốt và nắm kỹ các nội quy, quy chế của kỳ thi. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, em cùng các bạn sẽ hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất”.

Tạo đà cho thí sinh tự tin “vượt vũ môn”

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi đã hoàn tất. Các trường học và địa phương tích cực hỗ trợ học sinh khó khăn với mục tiêu để thí sinh bước vào kỳ thi thuận lợi nhất.

Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) đã xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phương để kịp thời hỗ trợ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Thầy Trần Huy Bình - Phó Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: “Qua rà soát, có 158 học sinh ở xa điểm thi nên nhà trường xây dựng phương án bố trí chỗ ở tại ký túc xá. Việc sắp xếp được tính toán phù hợp, bảo đảm khoảng cách an toàn với khu vực thi, vừa tạo thuận lợi cho thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn kỳ thi”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão trước kỳ thi. Ảnh: T.D

Tại xã Hoài Ân, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai sớm. Địa phương chủ động phun thuốc diệt muỗi nhằm ngăn ngừa dịch sốt xuất huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân - cho biết: Trên địa bàn xã có 3 điểm thi với 1.085 thí sinh và 49 phòng thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, địa phương bố trí nhân viên y tế thường trực tại các điểm thi. Đồng thời, hỗ trợ ăn ở gần điểm thi cho 9 thí sinh thuộc Trung tâm GDNN-GDTX có hoàn cảnh đi lại khó khăn. Lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ đưa đón thí sinh đi muộn, cấp nước uống, bút viết và các vật dụng cần thiết bên ngoài khu vực thi.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Hoài Ân kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và kinh doanh thực phẩm phục vụ mùa thi xung quanh các khu vực trọng điểm trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Đinh Hà Nam, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thí sinh và đảm bảo an toàn kỳ thi, công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm cũng được đặc biệt quan tâm.

“Các điểm thi tăng cường giám sát công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với mặt hàng dễ hư hỏng như bánh mì trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đồng thời, chủ động biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, phòng ngừa sốc nhiệt; bố trí đầy đủ nước uống để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi” - Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho hay.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Đây là kỳ thi đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để xảy ra bị động, lúng túng trước các tình huống bất ngờ xảy ra; tăng cường phối hợp phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện để các em học sinh tự tin "vượt vũ môn". Ảnh: T.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ tại các tổ dân phố, trong đó đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.

"Các địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ, chủ động bố trí chỗ ăn, ở cho học sinh ở xa để hạn chế việc đi lại, đảm bảo các em tham gia kỳ thi an toàn, thuận lợi" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.