Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Sau cuộc sáp nhập trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LY HUYỀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, nhiều trường học đang có sự thay đổi về tên gọi, mô hình và tổ chức hoạt động.

Những ngày này, trên mạng xã hội dễ bắt gặp những lời chia tay một tên trường, cùng nhiều cảm xúc và sự tiếc nuối, nhất là với những ngôi trường có lịch sử hàng chục năm.

Bởi tên trường không đơn thuần là một biển hiệu. Đó còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ học sinh, một phần thương hiệu giáo dục được gầy dựng qua nhiều năm và đôi khi là niềm tự hào của cả một địa phương. Vì thế, sự lưu luyến trước một tên trường cũ là điều dễ hiểu.

sap-nhap-truong-hoc.jpg
Ảnh minh hoạ: AI

Nhưng phía sau câu chuyện về những cái tên còn là những vấn đề thiết thực hơn, liên quan trực tiếp đến việc dạy và học sau sắp xếp.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp là cần thiết nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực giáo dục, phù hợp với quy mô dân số, phân bố dân cư, điều kiện thực tế của từng địa bàn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, một cuộc sắp xếp chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi về tổ chức đi cùng với sự thuận lợi hơn cho người học và hiệu quả hơn trong hoạt động giáo dục.

Điều này đòi hỏi phải tính đến những vấn đề rất cụ thể. Sau sắp xếp, học sinh có phải đi học xa hơn không, việc đưa đón của phụ huynh có thuận tiện không, sĩ số lớp và điều kiện học tập có thay đổi không?

Cùng với đó là những việc tưởng nhỏ nhưng không hẳn nhỏ về chi phí và thời gian như đồng phục, sách giáo khoa, hồ sơ, biển hiệu, con dấu, giấy tờ...

Nếu những thay đổi ấy được tính toán kỹ, thực hiện theo lộ trình phù hợp thì sẽ hạn chế được những xáo trộn không cần thiết. Ngược lại, nếu quá trình chuyển đổi diễn ra gấp gáp, một phần áp lực có thể dồn lên nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh - những đối tượng trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp.

Trong đó, câu chuyện nguồn nhân lực cần được đặc biệt quan tâm. Mỗi lần tổ chức lại trường học đều kéo theo việc phân công, điều chuyển, bố trí lại nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Đây không chỉ là vấn đề về vị trí công tác mà còn liên quan đến tâm lý, điều kiện làm việc và sự ổn định của đội ngũ.

Vì vậy, việc bố trí nhân sự cần dựa trên những tiêu chí rõ ràng, phù hợp chuyên môn, năng lực và yêu cầu thực tế; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ổn định, yên tâm công tác là điều kiện quan trọng để năm học mới bắt đầu thuận lợi.

Suy cho cùng, hiệu quả của việc sắp xếp trường học không nên chỉ được nhìn qua số lượng đầu mối được giảm hay cơ cấu tổ chức được tinh gọn. Điều quan trọng hơn là chất lượng dạy và học có được nâng lên, học sinh có được hưởng lợi và nguồn lực giáo dục có được sử dụng hiệu quả hơn hay không.

Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai giảng năm học mới sẽ vang lên. Những tên trường mới rồi sẽ dần trở nên quen thuộc nhưng điều mong mỏi là sau cuộc sắp xếp, học sinh đến trường thuận lợi hơn, giáo viên yên tâm đứng lớp hơn và phụ huynh bớt đi những lo toan.

Khi đó, sự thay đổi không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lại những cái tên hay đầu mối, mà thực sự trở thành một bước tiến của giáo dục.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Thời sự - Bình luận

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Thời sự - Bình luận

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Thời sự - Bình luận

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Thời sự - Bình luận

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Thời sự - Bình luận

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Thời sự - Bình luận

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Thời sự - Bình luận

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null