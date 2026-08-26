Sau cuộc sáp nhập trường học

(GLO)- Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, nhiều trường học đang có sự thay đổi về tên gọi, mô hình và tổ chức hoạt động.

Những ngày này, trên mạng xã hội dễ bắt gặp những lời chia tay một tên trường, cùng nhiều cảm xúc và sự tiếc nuối, nhất là với những ngôi trường có lịch sử hàng chục năm.

Bởi tên trường không đơn thuần là một biển hiệu. Đó còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ học sinh, một phần thương hiệu giáo dục được gầy dựng qua nhiều năm và đôi khi là niềm tự hào của cả một địa phương. Vì thế, sự lưu luyến trước một tên trường cũ là điều dễ hiểu.

Ảnh minh hoạ: AI

Nhưng phía sau câu chuyện về những cái tên còn là những vấn đề thiết thực hơn, liên quan trực tiếp đến việc dạy và học sau sắp xếp.

Việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp là cần thiết nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực giáo dục, phù hợp với quy mô dân số, phân bố dân cư, điều kiện thực tế của từng địa bàn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, một cuộc sắp xếp chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi về tổ chức đi cùng với sự thuận lợi hơn cho người học và hiệu quả hơn trong hoạt động giáo dục.

Điều này đòi hỏi phải tính đến những vấn đề rất cụ thể. Sau sắp xếp, học sinh có phải đi học xa hơn không, việc đưa đón của phụ huynh có thuận tiện không, sĩ số lớp và điều kiện học tập có thay đổi không?

Cùng với đó là những việc tưởng nhỏ nhưng không hẳn nhỏ về chi phí và thời gian như đồng phục, sách giáo khoa, hồ sơ, biển hiệu, con dấu, giấy tờ...

Nếu những thay đổi ấy được tính toán kỹ, thực hiện theo lộ trình phù hợp thì sẽ hạn chế được những xáo trộn không cần thiết. Ngược lại, nếu quá trình chuyển đổi diễn ra gấp gáp, một phần áp lực có thể dồn lên nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh - những đối tượng trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp.

Trong đó, câu chuyện nguồn nhân lực cần được đặc biệt quan tâm. Mỗi lần tổ chức lại trường học đều kéo theo việc phân công, điều chuyển, bố trí lại nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Đây không chỉ là vấn đề về vị trí công tác mà còn liên quan đến tâm lý, điều kiện làm việc và sự ổn định của đội ngũ.

Vì vậy, việc bố trí nhân sự cần dựa trên những tiêu chí rõ ràng, phù hợp chuyên môn, năng lực và yêu cầu thực tế; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ổn định, yên tâm công tác là điều kiện quan trọng để năm học mới bắt đầu thuận lợi.

Suy cho cùng, hiệu quả của việc sắp xếp trường học không nên chỉ được nhìn qua số lượng đầu mối được giảm hay cơ cấu tổ chức được tinh gọn. Điều quan trọng hơn là chất lượng dạy và học có được nâng lên, học sinh có được hưởng lợi và nguồn lực giáo dục có được sử dụng hiệu quả hơn hay không.

Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống khai giảng năm học mới sẽ vang lên. Những tên trường mới rồi sẽ dần trở nên quen thuộc nhưng điều mong mỏi là sau cuộc sắp xếp, học sinh đến trường thuận lợi hơn, giáo viên yên tâm đứng lớp hơn và phụ huynh bớt đi những lo toan.

Khi đó, sự thay đổi không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp lại những cái tên hay đầu mối, mà thực sự trở thành một bước tiến của giáo dục.