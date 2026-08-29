Viết tiếp trang sử mới

(GLO)- Mùa thu, khi cả nước hân hoan cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mỗi người Việt Nam chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Để rồi ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, lời Người vang vọng cho đến hôm nay: “… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Hơn 80 năm làm chủ một đất nước độc lập, tự do và dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã giành nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự, ngoại giao… và đang tiếp tục kiến tạo những giá trị mới. Trên hành trình này, những bài học quý giá, sâu sắc từ mùa thu năm 1945 vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu/TTXVN

Một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3-9-1945, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ để đề ra giải pháp cho sáu vấn đề cấp bách của nước ta lúc bấy giờ, trong đó hai nhiệm vụ đầu tiên là giải quyết nạn đói, giải quyết nạn dốt.

2 nhiệm vụ cấp bách hàng đầu lúc ấy, ứng vào thời điểm hiện nay, vẫn nguyên vẹn ý nghĩa, chỉ khác ở cấp độ, yêu cầu.

Trước, để vượt qua thách thức lớn nhất là nền tài chính đất nước kiệt quệ, nạn đói vẫn còn đang là mối đe dọa, Chính phủ ra yêu cầu diệt “giặc đói”. Bên cạnh việc thực hiện những biện pháp cứu đói kịp thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập”.

Nay, để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu mà chúng ta phải thực hiện thắng lợi theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước, để diệt “giặc dốt”, chống nạn mù chữ, Chính phủ thành lập Nha Bình dân học vụ, phát triển rộng khắp phong trào toàn dân tham gia Bình dân học vụ.

Nay, “giặc dốt” mà ta phải đánh đuổi là những khuyết thiếu về tri thức công nghệ. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiệm vụ này cũng cấp bách, cũng “nước sôi lửa bỏng” không kém nhiệm vụ học chữ Quốc ngữ hơn tám mươi năm trước, với những quyết sách từ Đảng, Chính phủ như triển khai Đề án 06, Nghị quyết số 57-NQ/TW, và “Bình dân học vụ số” là một trong những biểu hiện cho sự tiếp nối bài học, tinh thần kiên quyết, khẩn trương, lan tỏa từ Cách mạng tháng Tám.

Lịch sử Việt Nam cứ thế đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng viết tiếp bằng tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng vươn tầm thời đại.