Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Bánh mì an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LY HUYỀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức khảo sát, đánh giá sơ bộ điều kiện bảo đảm ATTP tại 20 cơ sở kinh doanh bánh mì được các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và xã Biển Hồ đề xuất tham gia mô hình điểm “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

banh-mi-an-toan.jpg
Theo bộ tiêu chí của mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”, cơ sở muốn được công nhận phải đáp ứng đầy đủ 33/33 tiêu chí về ATTP. Ảnh: M.T

Đây là bước đi cần thiết bởi trước đó, tại phường An Khê đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì với 254 người bị ngộ độc. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định bánh mì thập cẩm là thức ăn gây ngộ độc, nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella spp.

Đáng nói là cơ sở xảy ra vụ việc có giấy đăng ký hộ kinh doanh, giấy xác nhận đủ điều kiện ATTP. Mỗi ngày, cơ sở tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì. Chi tiết này cho thấy giấy tờ, hồ sơ là điều kiện cần, nhưng chưa phải là tất cả. ATTP cuối cùng vẫn phụ thuộc rất lớn vào việc các quy định có được thực hiện nghiêm túc trong từng công đoạn hay không.

Theo bộ tiêu chí của mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”, cơ sở muốn được công nhận phải đáp ứng đầy đủ 33/33 tiêu chí về ATTP. Cách làm này đáng được ghi nhận bởi thay vì chỉ kiểm tra, xử lý khi có sự cố, cơ quan chức năng đang hướng tới việc chủ động phòng ngừa bằng cách xây dựng những cơ sở làm điểm, chuẩn hóa các điều kiện an toàn và hướng dẫn người kinh doanh bánh mì thực hành đúng quy định.

Tuy nhiên, để bánh mì thật sự an toàn thì không chỉ dừng lại ở các mô hình điểm, mà các yêu cầu về ATTP phải được lan tỏa rộng hơn. Bởi ngoài những điểm bán bánh mì quy mô tương đối bài bản thì còn có hàng nghìn điểm bán nhỏ lẻ, những xe bánh mì, quầy bánh mì trên đường phố. Nếu chỉ một số cơ sở đạt chuẩn mà phần lớn điểm bán còn lại chưa được quan tâm đúng mức thì nguy cơ mất ATTP vẫn còn đó.

Bánh mì là đồ ăn liền. Trong một ổ bánh mì thập cẩm có nhiều thành phần như thịt, chả, pate, rau, đồ chua, nước sốt… Mỗi nguyên liệu đều có thể trở thành một nguồn nguy cơ nếu không bảo đảm an toàn. Chưa kể nguy cơ nhiễm chéo từ tay người chế biến, dao, thớt, dụng cụ hoặc bề mặt tiếp xúc thực phẩm.

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, điều quan trọng là phải làm cho ý thức ATTP trở thành một phần công việc hằng ngày của người bán bánh mì.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần tự bảo vệ mình bằng cách lựa chọn những cơ sở sạch sẽ, có uy tín; ưu tiên bánh mì được chế biến, bảo quản hợp vệ sinh.

Một mô hình điểm tốt có thể tạo ra những địa chỉ bánh mì đáng tin cậy nhưng mục tiêu lớn hơn là từ “Bánh mì an toàn Gia Lai” sẽ từng bước hình thành thói quen cẩn thận ở cả người bán và người mua, để mỗi ổ bánh mì không chỉ ngon miệng mà còn đem lại sự yên tâm cho người dùng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Có thể bạn quan tâm

Viết tiếp trang sử mới

Viết tiếp trang sử mới

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Mùa thu, khi cả nước hân hoan cờ hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mỗi người Việt Nam chúng ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập dân tộc.

Quản lý thịt nhập thế nào?

Quản lý thịt nhập thế nào?

Thời sự - Bình luận

Mỗi năm VN nhập tới khoảng 2 tỉ USD, tương đương hơn 52.000 tỉ đồng thịt các loại gồm trâu, heo, gà, phụ phẩm... Thế nhưng nếu hỏi những loại thực phẩm này tiêu thụ ở đâu, không dễ có câu trả lời.

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Xem lại cách dự báo và phân phối sách giáo khoa

Thời sự - Bình luận

Năm học mới đến gần nhưng phụ huynh đang phải vất vả để tìm mua sách giáo khoa cho con, trong khi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK, vượt nhu cầu đăng ký ban đầu. Sự khan hiếm này là do sự chỉnh sửa; chu kỳ đấu thầu, in và hoàn thiện SGK kéo dài nhiều tháng.

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Bản quyền và cái tâm của người nghệ sĩ

Thời sự - Bình luận

Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều email và tin nhắn xin phép sử dụng ca khúc do tôi sáng tác. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng về ý thức bản quyền trong cộng đồng. Tâm lý mặc nhiên “nhạc trên mạng cứ dùng miễn phí” đang dần được thay thế bằng ý thức tôn trọng công sức sáng tạo.

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Thời sự - Bình luận

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

null