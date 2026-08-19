Niềm vui trước năm học mới

(GLO)- Năm học 2026-2027 đang đến gần. Trong nhiều khoản chi phải lo cho con em trước ngày khai giảng, sách giáo khoa có thể không phải khoản lớn nhất. Thế nhưng, với những gia đình thu nhập thấp, đông con đi học hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đây vẫn là 1 khoản chi đáng kể.

Bởi vậy, đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai về chủ trương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) cho học sinh thuộc các nhóm ưu tiên trên địa bàn tỉnh mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn. Nếu được thông qua, Gia Lai sẽ là 1 trong 13 địa phương trong cả nước thực hiện chính sách miễn phí SGK.

Theo đề xuất, dự kiến có 182.207 học sinh phổ thông thuộc diện được hưởng chính sách, với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng. Chính sách nhằm bảo đảm học sinh có đủ SGK ngay từ đầu năm học, đồng thời giảm bớt chi phí học tập cho gia đình, nhất là những hộ có thu nhập thấp, gia đình đông con và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nếu được thông qua, Gia Lai sẽ là 1 trong 13 địa phương trong cả nước thực hiện chính sách miễn phí SGK. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Điều đáng nói, đây không chỉ đơn thuần là một khoản hỗ trợ về vật chất. Với nhiều gia đình, một bộ SGK đầy đủ là điều bình thường, nhưng với những gia đình còn phải chật vật lo từng khoản chi cho con đi học, đó vẫn là một khoản phải cân nhắc. Khi nỗi lo về SGK được giải tỏa, cha mẹ bớt đi một phần gánh nặng, còn học sinh có thêm điều kiện để bước vào năm học mới.

Theo phương án đề xuất, thay vì cấp tiền trực tiếp cho học sinh hoặc cha mẹ học sinh, Nhà nước sẽ mua sắm, trang bị SGK cho thư viện các cơ sở giáo dục để học sinh mượn, trả và tái sử dụng qua nhiều năm học. Cách làm này không chỉ bảo đảm sách đến đúng đối tượng mà còn tạo ra nguồn sách dùng chung, lâu dài và hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh dự kiến tận dụng tối đa số SGK hiện có; tiếp nhận những bộ sách còn sử dụng được, điều chuyển giữa các cơ sở giáo dục trước khi mua sắm mới.

Đây là cách làm phù hợp trong điều kiện ngân sách phải dành cho nhiều nhiệm vụ khác. Mỗi cuốn sách được sử dụng thêm 1 lần cũng đồng nghĩa với việc giảm một phần chi phí, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực công và hạn chế lãng phí.

Chính sách dự kiến được thực hiện từ năm học 2026-2027 đến hết năm học 2028-2029. Từ năm học 2029-2030, việc miễn phí SGK sẽ được thực hiện theo chính sách chung của Trung ương.

3 năm thực hiện chính sách miễn phí SGK ở địa phương không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để mang lại những lợi ích thiết thực cho hàng trăm nghìn học sinh và gia đình.

Quan trọng hơn, chính sách góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập, để hoàn cảnh kinh tế không trở thành rào cản đối với việc học của các em.

Có thể nói, việc miễn phí SGK không chỉ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt một khoản chi trước thềm năm học mới, mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến những gia đình còn nhiều vất vả, để mỗi học sinh đều có điều kiện học tập tốt hơn.

Một bộ SGK được trao tận tay các em, ngoài việc phục vụ học tập, còn mang theo thông điệp về sự công bằng và chia sẻ. Với mỗi gia đình còn khó khăn, món quà ấy đến đúng lúc trước thềm năm học mới sẽ là một niềm vui rất cụ thể.