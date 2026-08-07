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Thời sự - Bình luận

Tăng cường đối thoại để tạo đồng thuận

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LY HUYỀN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời”.

Đây là bước đi thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời mở thêm 1 kênh đối thoại chính thức giữa chính quyền với xã hội.

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Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo kế hoạch, bắt đầu từ giữa tháng 8-2026, chuyên mục được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các sở, ngành, địa phương.

Những câu hỏi của người dân, doanh nghiệp sẽ được tiếp nhận qua nhiều hình thức, tổng hợp và chuyển đến lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp.

Nội dung tập trung vào những vấn đề được dư luận quan tâm, các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh.

Điều đáng ghi nhận là giá trị của chuyên mục không nằm ở việc trả lời từng câu hỏi, mà ở chỗ góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước.

1 câu trả lời chính thức không chỉ giải đáp cho người đặt câu hỏi mà còn giúp nhiều người cùng quan tâm có được thông tin chính xác, hạn chế những suy diễn hoặc thông tin thiếu kiểm chứng.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã duy trì nhiều kênh tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu phát triển và cải cách hành chính, nhu cầu được giải đáp thông tin ngày càng lớn.

Trong quá trình thực thi chính sách, không thể tránh khỏi những vướng mắc, những cách hiểu khác nhau hoặc những bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Nếu không được giải đáp kịp thời, những băn khoăn nhỏ có thể tích tụ thành bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chính vì vậy, việc hình thành chuyên mục đối thoại định kỳ với sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan quản lý là rất cần thiết. Đây sẽ là cầu nối để người dân phản ánh tâm tư, doanh nghiệp nêu khó khăn, còn chính quyền có điều kiện lắng nghe, giải thích, tháo gỡ hoặc kịp thời điều chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện.

Đối thoại cũng là hình thức truyền thông chính sách hiệu quả. Khi người dân hiểu đúng mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương, chính sách, sự đồng thuận sẽ được củng cố. Trên nền tảng thông tin minh bạch, trách nhiệm giải trình rõ ràng, các quyết sách sẽ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai.

Tất nhiên, hiệu quả của chuyên mục sẽ không chỉ được đo bằng số chương trình phát sóng hay số lượng câu hỏi được trả lời, mà quan trọng hơn là chất lượng đối thoại.

Người dân và doanh nghiệp mong chờ những câu trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, có giải pháp cụ thể; những vấn đề chưa thể giải quyết ngay cũng cần được giải thích rõ nguyên nhân và lộ trình xử lý.

Như vậy có thể khẳng định, việc UBND tỉnh Gia Lai triển khai chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” trước hết nhằm tăng cường lắng nghe, đối thoại để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải tỏa những bức xúc. Và xa hơn, đây còn là giải pháp xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bởi chỉ khi chính quyền và người dân cùng lắng nghe, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng đồng hành vì mục tiêu chung, Gia Lai mới có nền tảng vững chắc để phát triển nhanh và bền vững.

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