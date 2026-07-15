Để Pleiku trở thành cực tăng trưởng

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đang lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung đô thị Pleiku theo hướng mở rộng. Đây là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, tạo dư địa mới để Pleiku phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh và vùng Bắc Tây Nguyên.

Là trung tâm vùng Gia Lai Tây, cửa ngõ phía Bắc Tây Nguyên, nằm ở vị trí kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải miền Trung và các nước trong khu vực, Pleiku có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và logistics của khu vực.

Một góc đô thị Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Tuy nhiên, không gian phát triển hiện hữu đã dần bộc lộ những giới hạn. Hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, liên kết giữa các khu vực còn thiếu đồng bộ… Những “điểm nghẽn” ấy khiến Pleiku chưa phát huy hết vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh.

Trong bối cảnh Gia Lai bước sang giai đoạn phát triển mới, quy hoạch mở rộng Pleiku là yêu cầu tất yếu. Theo định hướng quy hoạch, đô thị Pleiku mở rộng có quy mô khoảng 863,6 km² với dân số dự kiến 440.850 người.

Điều đáng chú ý không nằm ở những con số mà ở tư duy phát triển. Quy hoạch hướng đến hình thành một đô thị đa trung tâm, phân vùng chức năng rõ ràng, phát huy lợi thế từng khu vực nhưng vẫn gắn kết trong một chỉnh thể thống nhất.

Theo đó, khu vực Biển Hồ - Chư Đang Ya được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa; phía Đông trở thành động lực đô thị, công nghiệp và logistics nhờ lợi thế kết nối giao thông; phía Nam phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Đặc biệt, quy hoạch không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn đặt yêu cầu phát triển bền vững lên hàng đầu. Những giá trị làm nên bản sắc Pleiku như: Biển Hồ, hệ thống hồ, suối, cảnh quan núi lửa và các làng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là một phần của không gian phát triển, tạo nền tảng xây dựng hình ảnh đô thị xanh, giàu bản sắc và khác biệt.

Các làng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là một phần của không gian phát triển, tạo nền tảng xây dựng hình ảnh đô thị Pleiku xanh, giàu bản sắc và khác biệt. Ảnh: Mộc Trà

Hiệu quả của quy hoạch càng được củng cố khi đặt trong tổng thể các dự án hạ tầng đang và sẽ triển khai, nhất là tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh, dự án nâng cấp sân bay Pleiku và hệ thống giao thông liên vùng.

Khi các công trình này hoàn thành, khoảng cách giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung sẽ được rút ngắn, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Trong tổng thể không gian phát triển của tỉnh Gia Lai mới, quy hoạch mở rộng Pleiku cùng với định hướng phát triển đô thị Quy Nhơn sẽ hình thành 2 cực tăng trưởng ở hai đầu Đông - Tây, bổ trợ cho nhau.

Nếu Quy Nhơn phát huy lợi thế kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ thì Pleiku sẽ là trung tâm của vùng cao nguyên với thế mạnh về logistics, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.

Trục động lực ấy sẽ mở ra không gian phát triển liên hoàn từ biển lên cao nguyên, tạo nền tảng cho sự phát triển cân bằng và bền vững của toàn tỉnh.

Quy hoạch chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, tiến độ nhanh và tầm nhìn dài hạn. Khi đó, Pleiku không chỉ mở rộng về diện tích mà còn mở rộng không gian phát triển, từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của Gia Lai và vùng Bắc Tây Nguyên.