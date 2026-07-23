Không ít phụ huynh từng thở phào nhẹ nhõm khi giáo viên nhắn “Hôm nay con đã ăn hết suất”. Nhưng phía sau niềm vui ấy là một nỗi lo về an toàn thực phẩm.

Không ít phụ huynh từng thở phào nhẹ nhõm khi giáo viên nhắn “Hôm nay con đã ăn hết suất”. Nhưng phía sau niềm vui ấy là một nỗi lo về an toàn thực phẩm.

Những ngày vừa qua, mặc dù trong những ngày hè nhưng không khí nhộn nhịp từ các trường học. Đó là phường Bình Đông, phường Tân Mỹ, xã Đông Thạnh vừa phối hợp Sở Công thương TPHCM triển khai thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong bếp ăn trường học. Trước mắt, mô hình phục vụ học sinh mầm non và sẽ mở rộng đến nhiều trường khác khi năm học mới bắt đầu.

Song hành với chương trình này, MM Mega Market Việt Nam cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp đạt “Tick xanh trách nhiệm”, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và các suất ăn học đường. Đại diện Sở Công thương TPHCM khẳng định, đây không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là cách tiếp cận mới trong quản lý an toàn thực phẩm, lựa chọn, kiểm soát ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Từ trang trại, cơ sở sản xuất, đơn vị vận chuyển đến hệ thống phân phối đều phải cùng tham gia, cùng cam kết và cùng chịu trách nhiệm.

Điểm khác biệt của “Tick xanh trách nhiệm” nằm ở chỗ, trách nhiệm không dừng lại trên giấy. Mỗi sản phẩm tham gia (rau củ quả, thịt, cá, trứng…) đều hướng tới minh bạch nguồn gốc, có thể truy xuất bằng mã QR. Nếu phát hiện vi phạm, sản phẩm bị ngừng kinh doanh ngay lập tức, toàn bộ hệ thống phân phối trong chuỗi được cảnh báo, nhà cung cấp phải giải trình và khắc phục trong 24 giờ; không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi hệ thống. Một cơ chế xử lý nhanh và minh bạch như vậy vừa tạo áp lực buộc doanh nghiệp giữ uy tín, vừa giúp người tiêu dùng được bảo vệ kịp thời.

Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đã triển khai 2 năm qua, thu hút 12 hệ thống phân phối, kết nối 449 nhà cung cấp và phê duyệt hơn 5.460 sản phẩm đạt tiêu chí. Không chỉ kiểm soát chất lượng, nhiều doanh nghiệp còn duy trì giá bán ổn định, triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá… Điều đáng mừng, thương hiệu chương trình đã chạm đúng nơi xã hội mong mỏi nhất. Một mã QR có thể truy xuất nguồn gốc, một chuỗi cung ứng minh bạch hay một cơ chế xử lý nghiêm vi phạm đôi khi còn có giá trị hơn nhiều lời cam kết. Chỉ cần một đơn vị bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm thì chương trình sẽ kích hoạt để toàn bộ siêu thị sẽ dừng nhập toàn bộ sản phẩm, coi như chỉ có làm ăn chân chính mới có đất sống!

Dù chương trình “tick xanh trách nhiệm” đang triển khai hiệu quả nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng của xã hội, đó là còn chậm, chưa rộng khắp! Bởi vì khi sau sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM, thành phố có quy mô, không gian phát triển rộng lớn, việc bao phủ thực phẩm sạch làm sao phải đến được với từng gia đình, từng trường học. Chưa dừng lại đó, với hơn 100 khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút hàng triệu lao động, bữa ăn của người công nhân ở công ty hoặc tại gia đình cũng cần phải được nâng niu, kiểm soát chặt chẽ. Việc bao phủ thực phẩm sạch, hoặc kiểm tra đột xuất những thực phẩm bán tự phát trước khu công nghiệp mỗi ngày là việc phải làm. Giá cả thực phẩm an toàn cho công nhân cũng cần được đưa vào hàng “bình ổn” để phù hợp với thu nhập.

Tất nhiên, hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm” cần được mở rộng đến các bệnh viện, ký túc xá sinh viên... Khi chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được kết nối đồng bộ, người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn, còn doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng sẽ có thêm động lực để đầu tư vào chất lượng thay vì chạy theo lợi nhuận trước mắt.

Rõ ràng, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ kiểm soát hàng hóa mà chính là đầu tư cho sức khỏe cộng đồng. Khi mỗi sản phẩm từ trái ớt, cọng ngò cho đến miếng thịt, con cá… bày bán ở chợ “chồm hổm” hay siêu thị được truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì chính là “Tick xanh trách nhiệm” trong từng bữa ăn của mỗi gia đình. Điều đó còn mang ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần bảo vệ giống nòi trong tương lai.

Theo THI HỒNG (SGGPO)