Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự - Bình luận

Tick xanh trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không ít phụ huynh từng thở phào nhẹ nhõm khi giáo viên nhắn “Hôm nay con đã ăn hết suất”. Nhưng phía sau niềm vui ấy là một nỗi lo về an toàn thực phẩm. 

Không ít phụ huynh từng thở phào nhẹ nhõm khi giáo viên nhắn “Hôm nay con đã ăn hết suất”. Nhưng phía sau niềm vui ấy là một nỗi lo về an toàn thực phẩm.

Những ngày vừa qua, mặc dù trong những ngày hè nhưng không khí nhộn nhịp từ các trường học. Đó là phường Bình Đông, phường Tân Mỹ, xã Đông Thạnh vừa phối hợp Sở Công thương TPHCM triển khai thí điểm mô hình “Tick xanh trách nhiệm” trong bếp ăn trường học. Trước mắt, mô hình phục vụ học sinh mầm non và sẽ mở rộng đến nhiều trường khác khi năm học mới bắt đầu.

Song hành với chương trình này, MM Mega Market Việt Nam cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp đạt “Tick xanh trách nhiệm”, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và các suất ăn học đường. Đại diện Sở Công thương TPHCM khẳng định, đây không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là cách tiếp cận mới trong quản lý an toàn thực phẩm, lựa chọn, kiểm soát ngay từ đầu chuỗi cung ứng. Từ trang trại, cơ sở sản xuất, đơn vị vận chuyển đến hệ thống phân phối đều phải cùng tham gia, cùng cam kết và cùng chịu trách nhiệm.

Điểm khác biệt của “Tick xanh trách nhiệm” nằm ở chỗ, trách nhiệm không dừng lại trên giấy. Mỗi sản phẩm tham gia (rau củ quả, thịt, cá, trứng…) đều hướng tới minh bạch nguồn gốc, có thể truy xuất bằng mã QR. Nếu phát hiện vi phạm, sản phẩm bị ngừng kinh doanh ngay lập tức, toàn bộ hệ thống phân phối trong chuỗi được cảnh báo, nhà cung cấp phải giải trình và khắc phục trong 24 giờ; không đạt yêu cầu sẽ bị loại khỏi hệ thống. Một cơ chế xử lý nhanh và minh bạch như vậy vừa tạo áp lực buộc doanh nghiệp giữ uy tín, vừa giúp người tiêu dùng được bảo vệ kịp thời.

Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đã triển khai 2 năm qua, thu hút 12 hệ thống phân phối, kết nối 449 nhà cung cấp và phê duyệt hơn 5.460 sản phẩm đạt tiêu chí. Không chỉ kiểm soát chất lượng, nhiều doanh nghiệp còn duy trì giá bán ổn định, triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá… Điều đáng mừng, thương hiệu chương trình đã chạm đúng nơi xã hội mong mỏi nhất. Một mã QR có thể truy xuất nguồn gốc, một chuỗi cung ứng minh bạch hay một cơ chế xử lý nghiêm vi phạm đôi khi còn có giá trị hơn nhiều lời cam kết. Chỉ cần một đơn vị bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm thì chương trình sẽ kích hoạt để toàn bộ siêu thị sẽ dừng nhập toàn bộ sản phẩm, coi như chỉ có làm ăn chân chính mới có đất sống!

Dù chương trình “tick xanh trách nhiệm” đang triển khai hiệu quả nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng của xã hội, đó là còn chậm, chưa rộng khắp! Bởi vì khi sau sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM, thành phố có quy mô, không gian phát triển rộng lớn, việc bao phủ thực phẩm sạch làm sao phải đến được với từng gia đình, từng trường học. Chưa dừng lại đó, với hơn 100 khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút hàng triệu lao động, bữa ăn của người công nhân ở công ty hoặc tại gia đình cũng cần phải được nâng niu, kiểm soát chặt chẽ. Việc bao phủ thực phẩm sạch, hoặc kiểm tra đột xuất những thực phẩm bán tự phát trước khu công nghiệp mỗi ngày là việc phải làm. Giá cả thực phẩm an toàn cho công nhân cũng cần được đưa vào hàng “bình ổn” để phù hợp với thu nhập.

Tất nhiên, hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm” cần được mở rộng đến các bệnh viện, ký túc xá sinh viên... Khi chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được kết nối đồng bộ, người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn, còn doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng sẽ có thêm động lực để đầu tư vào chất lượng thay vì chạy theo lợi nhuận trước mắt.

Rõ ràng, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ kiểm soát hàng hóa mà chính là đầu tư cho sức khỏe cộng đồng. Khi mỗi sản phẩm từ trái ớt, cọng ngò cho đến miếng thịt, con cá… bày bán ở chợ “chồm hổm” hay siêu thị được truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì chính là “Tick xanh trách nhiệm” trong từng bữa ăn của mỗi gia đình. Điều đó còn mang ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần bảo vệ giống nòi trong tương lai.

Theo THI HỒNG (SGGPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhà hàng, quán ăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là yêu cầu bắt buộc để tạo dựng hình ảnh địa phương thân thiện, đáng tin cậy trong mắt du khách.

Có thể bạn quan tâm

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Thời sự - Bình luận

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Thời sự - Bình luận

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Thời sự - Bình luận

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Củng cố 'pháo đài' chống ma túy

Củng cố 'pháo đài' chống ma túy

Thời sự - Bình luận

“Pháo đài” chống ma túy không thể chỉ xây bằng trấn áp. Muốn giữ địa bàn sạch, phải làm tốt phòng ngừa xã hội, cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ việc làm, tạo điểm tựa cho người lầm lỗi trở lại cộng đồng.

Giữ nhịp yêu thương giữa thời đại số

Giữ nhịp yêu thương giữa thời đại số

Thời sự - Bình luận

Sau tất cả những biến động của thời đại số, gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất con người ta tìm về, không phải để chứng minh bản thân thành công đến nhường nào, mà là để biết rằng, mình luôn được nhìn thấy, được lắng nghe và được yêu thương.

Bước chuyển mới cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bước chuyển mới cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thời sự - Bình luận

Nghị định số 200/2026/NĐ-CP (quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế) vừa được Chính phủ ban hành, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Đuối nước vì chủ quan

Đuối nước vì chủ quan

Thời sự - Bình luận

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu chưa lâu nhưng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước ở các địa phương khiến nhiều học sinh tử vong. Năm nào đuối nước cũng trở thành nỗi đau ám ảnh nhiều gia đình.

90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

null