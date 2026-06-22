An toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, việc kiểm soát chất lượng thực phẩm tại nhà hàng, quán ăn không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân mà còn là yêu cầu bắt buộc để tạo dựng hình ảnh địa phương thân thiện, đáng tin cậy trong mắt du khách.

Kiểm soát chặt chẽ ngay từ những gian bếp

Thời gian qua, các đoàn kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh liên tục tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh (CSKD) dịch vụ ăn uống. Thực tế cho thấy, bên cạnh nhiều cơ sở chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), vẫn còn không ít cơ sở tồn tại những hạn chế, đặc biệt tại khu vực bếp - nơi quyết định chất lượng và độ an toàn của mỗi suất ăn.

Trong đợt kiểm tra gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận một số CSKD dịch vụ ăn uống còn vi phạm các điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến và dụng cụ chứa đựng thực phẩm. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến nhiễm khuẩn, nhiễm chéo thực phẩm nếu không được khắc phục kịp thời.

Kiểm tra các điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP tại cơ sở kinh doanh Ven Sông Quán (phường Quy Nhơn Bắc) ngày 11-6. Ảnh: Phi Long

Thừa nhận cơ sở còn một số thiếu sót trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - chủ CSKD Ven Sông Quán (phường Quy Nhơn Bắc) cho hay, ảnh hưởng của đợt lũ cuối năm 2025 khiến cơ sở vật chất bị hư hỏng rất nặng, việc khắc phục vẫn đang được triển khai. Sau khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở, cơ sở cam kết sớm hoàn thiện các điều kiện vệ sinh nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất ATTP từ phía CSKD, công tác quản lý tại một số địa phương cũng đang chịu nhiều áp lực. Khối lượng công việc lớn trong khi nguồn nhân lực, kinh phí còn hạn chế khiến công tác kiểm tra, giám sát gặp không ít khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Bắc - cho biết, công tác bảo đảm ATTP hiện nay còn nhiều khó khăn.

Cán bộ phải trực tiếp quản lý, lấy mẫu, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô nhỏ, trong khi kinh phí đào tạo, tập huấn còn hạn chế. Đội ngũ làm công tác ATTP chủ yếu kiêm nhiệm nên chưa thạo việc, hơn nữa cũng khó có thể dành nhiều thời gian cho hoạt động này.

Tại phường Quy Nhơn Tây, nơi có hơn 130 CSKD dịch vụ ăn uống, bà Nguyễn Thị Lan Hương - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường - thông tin: Phường đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và yêu cầu các cơ sở nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATTP. Thực tế cho thấy, nhận thức của nhiều chủ cơ sở đã có chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ và điều kiện vệ sinh từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, thực tế những sự cố về ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây cho thấy nguy cơ mất ATTP vẫn luôn chực chờ nếu các cơ sở chủ quan, lơ là trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra trong mùa du lịch

Mùa hè là thời điểm lượng khách du lịch tăng mạnh, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống gia tăng. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, biến chất; làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu không được bảo quản đúng cách.

Trước thực tế đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất tại các nhà hàng, quán ăn và CSKD thực phẩm trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và buộc tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn như nước sốt, gia vị không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc bảo quản không đúng quy định.

Đến nay, nhiều cơ sở đã thực hiện tốt việc tập huấn kiến thức ATTP cho nhân viên, đầu tư trang thiết bị phục vụ chế biến và bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa đảm bảo đúng quy định, khiến nguy cơ mất vệ sinh ATTP vẫn khá cao.

Ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - cho biết, riêng trong đợt kiểm tra chuyên ngành đợt 3 (từ ngày 9 đến 18-6), qua kiểm tra đột xuất 18 cơ sở, đoàn kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 8 cơ sở với tổng số tiền 28 triệu đồng.

Trước đó, trong đợt kiểm tra chuyên ngành ATTP từ ngày 27-5 đến 5-6 có tới 11 trong số 20 cơ sở được kiểm tra phát hiện vi phạm, chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh khu vực bếp, nguy cơ nhiễm chéo thực phẩm sống - chín và việc không tuân thủ quy trình kiểm thực 3 bước.

Những con số này cho thấy, công tác bảo đảm ATTP vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là trong thời điểm mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm.