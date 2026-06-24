Đây không chỉ là một bước đi mang tính thủ tục theo quy định của pháp luật mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo tương lai của tỉnh Gia Lai mới sau hợp nhất.

Quang cảnh thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Trước khi hợp nhất, Bình Định và Gia Lai đều đã có những quy hoạch phát triển riêng, phù hợp với điều kiện, lợi thế và không gian kinh tế của từng địa phương.

Tuy nhiên, khi 2 tỉnh nhập thành một, việc điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu tất yếu. Một không gian phát triển mới đã hình thành, đòi hỏi một tầm nhìn và tư duy mới đủ sức kết nối, phát huy tối đa các nguồn lực của cả biển lẫn cao nguyên.

Điều đáng chú ý là định hướng quy hoạch lần này không phải sự cộng gộp cơ học giữa 2 bản quy hoạch cũ, mà là quá trình tái cấu trúc không gian phát triển trên cơ sở khai thác tối đa những lợi thế khác biệt nhưng bổ trợ cho nhau giữa vùng duyên hải và vùng cao nguyên.

Nếu biển mang lại lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và giao thương quốc tế thì cao nguyên lại sở hữu thế mạnh về nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp chế biến và quỹ đất phát triển rộng mở.

Khi 2 không gian ấy được kết nối trong một chiến lược phát triển thống nhất, Gia Lai có cơ hội hình thành những chuỗi giá trị mới, mở rộng dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Bởi vậy, mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm biển - cao nguyên của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ kết nối Duyên hải - Tây Nguyên - Campuchia, chính là tầm nhìn chiến lược dựa trên những điều kiện thực tế mà ít địa phương nào có được: vừa có biển, vừa có cao nguyên, vừa có vị trí kết nối liên vùng và liên quốc gia.

Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh còn mang ý nghĩa của sự hội nhập và gắn kết. Ảnh minh họa: M.T

Những đánh giá của các chuyên gia tại hội nghị cũng cho thấy dư địa phát triển rất lớn từ không gian mới sau hợp nhất. Từ kinh tế biển, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo hay công nghiệp bán dẫn, tất cả đều đang mở ra những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Quan trọng hơn, việc điều chỉnh quy hoạch còn mang ý nghĩa của sự hội nhập và gắn kết. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - từng chia sẻ rằng, sau giai đoạn “hòa nhập” về tổ chức, bộ máy và địa giới hành chính, đã đến lúc phải “hòa tan” để cùng chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ trong lần điều chỉnh quy hoạch này. Bởi suy cho cùng, quy hoạch không chỉ là câu chuyện của đất đai, hạ tầng hay các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn là sự “hòa tan” các nguồn lực, lợi thế và khát vọng phát triển giữa biển và cao nguyên để tạo thành sức mạnh chung.

Khi các lợi thế được kết nối trong một mục tiêu phát triển thống nhất, quy hoạch sẽ trở thành nền tảng cho những bước đi dài hạn. Và từ không gian phát triển mới được mở ra hôm nay, Gia Lai có cơ sở để hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực, 1 trung tâm biển - cao nguyên mang bản sắc riêng trên bản đồ phát triển của đất nước.