Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai: Mở không gian phát triển mới từ biển đến cao nguyên

(GLO)- Sáng 19-6, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tổ chức hội nghị thẩm định nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, quy hoạch, môi trường cùng đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu quy hoạch phải mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: Dũng Nhân

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, đến giữa tháng 6-2026, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai đã nhận được 297 ý kiến góp ý của 16/17 bộ, cơ quan ngang bộ và các chuyên gia đầu ngành.

Đến nay, đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành đã giải trình, tiếp thu 264/297 ý kiến, bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điểm nhấn của quy hoạch lần này là định hình mô hình phát triển "hai không gian - một động lực", khai thác tối đa lợi thế khác biệt giữa biển và cao nguyên, đưa Gia Lai trở thành trung tâm biển - cao nguyên của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ kết nối Duyên hải - Tây Nguyên - Campuchia.

Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 5.900-6.000 USD vào năm 2030; kinh tế số đóng góp 35% GRDP, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn được xác định là động lực tăng trưởng mới; phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quy hoạch cũng xác định tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình "Ba trục hành lang động lực - Hai khu kinh tế - Ba trung tâm tăng trưởng - Bốn phân vùng chức năng", tạo nền tảng hình thành các cực tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đề xuất tỉnh Gia Lai cần xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn, phát huy lợi thế tích hợp giữa biển và cao nguyên để trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế, quy hoạch hàng đầu cả nước đánh giá cao nỗ lực xây dựng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trong thời gian ngắn và cho rằng việc sáp nhập đã tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới, mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế từ cao nguyên ra biển; phát huy lợi thế tích hợp giữa vùng cao nguyên và vùng duyên hải; hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế biển, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

TS. Trần Du Lịch - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai cần được tiếp cận với tư duy “làm mới” trên cơ sở không gian phát triển mới sau sáp nhập. Ảnh: Dũng Nhân

Các đại biểu cũng tập trung góp ý về tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng 2 con số, định hướng phát triển AI, công nghiệp bán dẫn, các dự án hạ tầng chiến lược, hệ thống logistics, nâng cấp các cảng hàng không và tăng cường liên kết vùng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đánh giá hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả, 100% phiếu thống nhất thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TS. Nguyễn Đắc Nhẫn - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm quy hoạch đất đai quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phản biện về sơ đồ và cơ sở dữ liệu điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến phản biện sâu sắc, tâm huyết và giàu tính thực tiễn của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Dù thời gian chuẩn bị hồ sơ rất ngắn, khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung mới phát sinh sau sáp nhập, song các ý kiến đóng góp đã giúp tỉnh nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức và những vấn đề cốt lõi cần tiếp tục hoàn thiện trong quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu kỹ ý kiến của chuyên gia theo từng lĩnh vực quản lý, đồng thời đối chiếu với các đề án phát triển của tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và các nghị quyết quan trọng của Trung ương để cập nhật, bổ sung vào quy hoạch theo tinh thần đổi mới và đột phá.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực mới như kinh tế bạc, kinh tế tư nhân, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các động lực tăng trưởng mới.

Nhấn mạnh trách nhiệm trong xây dựng quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực phải chịu trách nhiệm đối với các số liệu, chỉ tiêu đưa vào quy hoạch.

Các con số không chỉ bảo đảm cơ sở khoa học mà còn phải thể hiện khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, bám sát các nghị quyết đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, giải trình cụ thể từng nhóm ý kiến của các chuyên gia và các bộ, ngành Trung ương; làm rõ nội dung tiếp thu, nội dung giải trình và phương án xử lý đối với từng vấn đề đặt ra.

Sau khi hoàn thiện, hồ sơ phải được gửi lại cho các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét một lần nữa trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai không chỉ là việc hoàn thiện một bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật mà còn là cơ hội lịch sử để tái cấu trúc không gian phát triển, khơi dậy khát vọng vươn lên của tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập.

Quy hoạch phải tạo ra dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và trở thành nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm biển - cao nguyên độc đáo của cả nước, cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào năm 2050.