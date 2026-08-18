Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai và Sekong hội đàm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, chiều 17-8, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND tỉnh Sekong.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Thường trực HĐND tỉnh Sekong có các đồng chí: Tú-la-văn Vông-xay - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Sú-phôn Xay-sá-gà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND 2 tỉnh Gia Lai và Sekong hội đàm gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sekong Tú-la-văn Vông-xay bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đón đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc; đồng thời, giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo đó, HĐND tỉnh Sekong khóa V có 25 đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh gồm 7 thành viên và 3 ban chuyên môn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sekong Tú-la-văn Vông-xay phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Đức Hải

Hoạt động giám sát tập trung vào việc thực hiện pháp luật, các dự án đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và các lĩnh vực văn hóa - xã hội; qua đó từng bước nâng cao vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sekong cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh vẫn còn những nội dung cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Vì vậy, HĐND tỉnh Sekong mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm của Gia Lai trong giám sát các dự án đầu tư công, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân, cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động của HĐND.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trước sự ra đi của đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản - Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thông tin về chuyến công tác, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai mong muốn hai bên tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND; nhất là công tác giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân mong muốn hai bên tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND. Ảnh: Đức Hải

Từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ kinh nghiệm trong kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND; đồng thời, trao đổi về cơ chế phối hợp giữa HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân cũng thống nhất việc hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đưa quan hệ hợp tác giữa HĐND 2 tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu; góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Gia Lai và Sekong, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.