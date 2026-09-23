Hồ Trị An bắt đầu xả tràn lúc 10 giờ hôm nay

(GLO)- Lượng nước đổ về hồ Trị An đang tăng cao, mực nước thượng lưu tiếp tục dâng. Công ty Thủy điện Trị An quyết định xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Từ 10 giờ ngày 23-9, hồ Trị An xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/s, tương ứng 1 cửa xả. Đến 15 giờ cùng ngày, lưu lượng tăng lên 276 m3/s qua 2 cửa. Đây là đợt xả lũ đầu tiên của hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trong năm nay.

Kết hợp lượng nước qua tua bin phát điện từ 400 đến 800 m3/s, tổng lượng nước xuống hạ du sông Đồng Nai có thể đạt 736-1.076 m3/s.

Hồ Trị An xả tràn năm 2025. Ảnh: Thái Hà/Vnexpress

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lưu lượng xả qua đập tràn sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Biên Hòa.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan để phối hợp thông tin đến người dân khu vực hạ du.

Người dân sinh sống, sản xuất và hoạt động tại khu vực hạ du hồ chứa được khuyến cáo chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thời gian hồ điều tiết.