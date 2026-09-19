Còn khoảng 19.000 nhà dân ngập lụt do mưa lũ

(GLO)- Mưa lớn, lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ khiến hơn 19.000 nhà dân vẫn bị ngập, hơn 26.350 ha lúa, hoa màu và rau màu bị ngập, thiệt hại. Nước lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 18-9, mưa lớn, ngập lụt tại các tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã làm 3 người chết do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Hơn 8.400 nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa chìm trong nước Ảnh: Minh Hải/Thanh Niên

Mưa lũ cũng làm 4 nhà bị sập, 101 nhà hư hỏng và 19.007 nhà bị ngập. Trong đó, Ninh Bình có 5.765 nhà, Hà Nội 3.062 nhà, Thanh Hóa 10.170 nhà và Nghệ An 10 nhà bị ngập.

Số liệu cập nhật cho thấy số nhà ngập tại Hà Nội và Ninh Bình tăng 1.501 nhà do cập nhật số liệu; trong khi Phú Thọ giảm 256 nhà, Thanh Hóa giảm 682 nhà và Nghệ An giảm 739 nhà so với thống kê trước đó.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Có 26.350 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại, trong đó Ninh Bình 11.343 ha, Nghệ An 1.287 ha, Hà Nội 6.873 ha và Thanh Hóa 6.847 ha.

Ngoài ra, 2.947 ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại; 213 con gia súc và 15.418 con gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại. Diện tích nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại là 1.627,62 ha.

Mưa lũ cũng làm 572 m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng; 27 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng.

Đến chiều 18-9, lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn ở mức cao. Sông Tích, sông Bùi ở Hà Nội; sông Hoàng Long, sông Đáy ở Ninh Bình; sông Bưởi, sông Cầu Chày và sông Yên ở Thanh Hóa vẫn trên mức báo động 3.

Tại Hà Nội, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 9,08 m, cao hơn báo động 3 là 0,68 m; sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,78 m, cao hơn báo động 3 là 0,78 m.

Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt 4,07 m, cao hơn báo động 3 là 0,07 m; sông Đáy tại Phủ Lý đạt 4,95 m, cao hơn báo động 3 là 0,95 m.

Ở Thanh Hóa, sông Bưởi tại Kim Tân đạt 13,64 m, cao hơn báo động 3 là 1,64 m; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh đạt 10,54 m, cao hơn báo động 3 là 0,54 m; sông Yên tại Chuối đạt 4,03 m, cao hơn báo động 3 là 0,53 m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tại miền Bắc và Bắc Trung bộ trong ngày 18-9 giảm nhanh. Tuy nhiên, nước lũ trên một số sông tại Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa vẫn xuống chậm; tình trạng ngập lụt tại khu dân cư ven sông có khả năng còn kéo dài 2-3 ngày.

Hàng ngàn hộ dân ở ngoài đê sông Mã, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Tuấn Minh/Tuổi Trẻ

Về giao thông, thống kê đến chiều 18-9 cho thấy còn 4 điểm sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 16 và các tuyến tỉnh lộ.

Bên cạnh đó, còn 41 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng Thanh Hóa còn 14 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, gồm 5 điểm trên quốc lộ 45, 1 điểm trên quốc lộ 47C, 6 điểm trên quốc lộ 217B, 1 điểm trên quốc lộ 10 và 1 điểm trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Mưa lũ cũng gây ra 5 sự cố đê điều tại Ninh Bình và Thanh Hóa. Riêng ngày 18-9, tại Thanh Hóa phát sinh sự cố sạt mái đê phía đồng đoạn K3+050-K3+065 đê hữu Cầu Chày, xã Xuân Tín. Cung sạt dài 15 m, cao từ 0,3-0,6 m; địa phương đã xử lý bước đầu bằng trải bạt chống xói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và trực ban 24/24 giờ để kịp thời cập nhật tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.