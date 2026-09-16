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Thời sự

Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất là tài sản công dôi dư sau sắp xếp

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 16-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 135 xã, phường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp và khai thác các cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai hiện có 8.484 cơ sở nhà, đất thuộc cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 1.613 cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, bố trí, đưa vào sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, công cộng được 557 cơ sở; 1.056 cơ sở dôi dư còn lại đang tiếp tục xử lý.

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Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình quản lý, khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Đối với phương án khai thác, xử lý 1.056 cơ sở dôi dư đã được UBND tỉnh phê duyệt, có 60 cơ sở thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý (do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi) bao gồm 26 cơ sở giao đất ở thông qua đấu giá, 7 cơ sở cho thuê đất đấu giá thương mại - dịch vụ để lựa chọn nhà đầu tư dự án và 27 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm.

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Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

UBND các xã, phường quản lý 996 cơ sở, gồm 618 cơ sở giao đất ở, 62 cơ sở cho thuê đất thương mại - dịch vụ, 114 cơ sở cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm và 202 cơ sở thực hiện thanh lý tài sản trên đất, giao đất cho UBND cấp xã quản lý theo Luật Đất đai.

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Đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, việc đưa các cơ sở này vào khai thác diễn ra rất chậm. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 2/1.056 cơ sở hoàn thành đưa vào khai thác; các cơ sở còn lại vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, quy hoạch và tài sản công.

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Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Công tác quản lý, xử lý tài sản công dôi dư là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt nhằm chống lãng phí, thất thoát và sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhắc nhở tình trạng quản lý lỏng lẻo, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như việc hạch toán tài sản ở một số nơi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt phương châm khẩn trương, quyết liệt nhưng tuyệt đối chặt chẽ về mặt pháp lý, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phải phát huy tối đa vai trò cơ quan thường trực, bám sát toàn bộ quá trình thực hiện để kịp thời đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm duy trì giao ban định kỳ hằng tuần bằng hình thức trực tuyến với các địa phương, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi sát tiến độ tại từng địa bàn, đồng thời xây dựng công cụ quản lý dữ liệu chi tiết tình hình quản lý, khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất. Cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh.

Đối với UBND các xã, phường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đo đạc diện tích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan. Các địa phương phải chủ động thực hiện ngay việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sang đất ở, đất thương mại - dịch vụ hoặc đất phát triển nhà ở xã hội theo thẩm quyền trong thời gian nhanh nhất.

Về tiến độ cụ thể, các địa phương phải tập trung hoàn thành công tác định giá, đấu giá thanh lý tài sản trên đất và thu hồi đất trong tháng 10-2026; hoàn thiện quy hoạch, xây dựng tiêu chí, xác định giá khởi điểm và hoàn thiện hồ sơ đấu giá, đấu thầu dự án trong tháng 11-2026; lập phương án đấu giá cho thuê đối với nhóm tài sản công cho thuê 5 năm; bảo đảm đến trước ngày 31-12-2026 phải hoàn thành 100% hồ sơ, phương án xử lý chi tiết.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh cũng như các cơ quan thanh tra, kiểm tra về kết quả xử lý tài sản công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp tính giá sai quy định (như căn cứ vào giá trị sổ sách hoặc khấu hao tài sản hằng năm để làm giá khởi điểm), tránh gây thất thoát ngân sách. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hành vi thông đồng, móc ngoặc hoặc cố tình định giá thấp làm giảm giá trị tài sản công; cán bộ, công chức tham gia thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch.

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