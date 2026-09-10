Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.H

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc của UBND tỉnh cho biết, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính (ngày 1-7-2025), toàn tỉnh có 749 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc thuộc phạm vi quản lý. Tổng giá trị tài sản công là trụ sở làm việc gần 7.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: N.H

Với phương châm "rà soát kỹ - phân loại đúng - phương án cụ thể - xử lý kịp thời - trách nhiệm rõ ràng - khai thác hiệu quả", UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và sắp xếp trụ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, khắc phục tình trạng sử dụng phân tán, đồng thời xác định các cơ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng để có phương án xử lý.

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo phương án xử lý tài sản công của tỉnh. Ảnh: N.H

Tính đến ngày 1-8-2026, tỉnh đang quản lý, sử dụng 488 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc. Trong số 261 cơ sở dôi dư, tỉnh đã giao, điều chuyển 173 cơ sở cho cơ quan, đơn vị khác tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp công hoặc phục vụ mục đích công cộng; 88 cơ sở dôi dư còn lại đã được cho cơ quan, đơn vị quản lý cụ thể.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh xác định việc quản lý, xử lý trụ sở dôi dư là nhiệm vụ quan trọng, có thời hạn, có đầu mối và trách nhiệm cụ thể; chuyển từ "quản lý tài sản dôi dư" sang "xử lý và đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả". Đồng thời, tỉnh tiến tới chuyển đổi phương thức quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản công, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.H

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ thêm khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng và xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp. Đoàn đề nghị tỉnh xây dựng phương án định giá, xử lý tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời có giải pháp ngăn ngừa tình trạng trục lợi trong quá trình xử lý tài sản là nhà, đất trụ sở làm việc.

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: N.H

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong việc nhanh chóng, quyết liệt triển khai quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế tại các địa phương và làm việc với UBND tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát toàn diện việc bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp. Đối với những cơ sở đã được bố trí, giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, cho thuê, hoặc thực hiện các hình thức xử lý khác, cần rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành để bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: N.H

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, cần tập trung xử lý dứt điểm, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể. Từng cơ sở phải xác định rõ hiện trạng, nhu cầu sử dụng, hồ sơ pháp lý, phương án xử lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng trụ sở gắn với tiêu chuẩn, định mức và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ sở dữ liệu và tăng cường kỷ luật trong quản lý tài sản công.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc sắp xếp, quản lý và xử lý trụ sở sau sắp xếp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành và có những vấn đề cần thời gian để giải quyết. Tuy nhiên, đối với những nội dung đã rõ căn cứ pháp lý, rõ thẩm quyền, rõ phương án thì phải quyết liệt tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; không để kéo dài, làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản công.