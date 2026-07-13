Ngành Nội chính Đảng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Sáng 13-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối đến điểm cầu 34 tỉnh, thành trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng qua, ngành Nội chính Đảng và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đã đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là đã khẩn trương, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tham mưu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới có tính nền tảng, chiến lược, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Cùng với đó, tham mưu xử lý 8.239 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu xử lý 240 vụ án, vụ việc; trong đó đã xử lý dứt điểm 80 vụ án, vụ việc; phối hợp tham mưu xử lý 110 vụ việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

Đồng thời, tiếp nhận, xử lý 4.301 đơn, thư; tham mưu xử lý 113 đoàn khiếu kiện đông người; tiếp nhận, xử lý 26.242 đơn thư; kiến nghị, đề xuất chỉ đạo xử lý 5.052 đơn, thư; theo dõi, đôn đốc giải quyết 6.594 đơn, thư.

Tại Gia Lai, trong 6 tháng năm 2026, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, thường xuyên tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao; nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo đang theo dõi, chỉ đạo xử lý 3 vụ việc, 7 vụ án; trong đó, 2 vụ án đã giải quyết xong; theo dõi kết quả xét xử phúc thẩm 1 vụ án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu cần đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo và Ban Nội chính các địa phương cần chủ động thiết lập ngay hàng rào giám sát để phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng sai phạm rồi mới phát hiện, xử lý dẫn đến mất cán bộ và suy giảm niềm tin của nhân dân. Công tác nội chính phải khéo léo kết hợp giữa "xây" và "chống".

Về nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu Ban Nội chính các địa phương rà soát văn bản và triển khai kết luận của Trung ương cập nhật chương trình công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Giải quyết dứt điểm các dự án, vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến về phương án xây dựng hệ thống dọc đối với ngành Nội chính theo đặc thù ngành. Khẩn trương nghiên cứu, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong tham mưu, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp.

Ngoài ra, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp thực chất giữa Ban Nội chính với các cơ quan tố tụng và thi hành án. Thiết lập hệ thống liên thông dữ liệu, thông tin giữa các cơ quan để phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá và xử lý các vụ án, vụ việc.