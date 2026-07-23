Thủ tướng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc

Thủ tướng khẳng định trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, truyền thống, đạo lý của dân tộc ta.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cán bộ lão thành Cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, nhân chứng lịch sử, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; đại diện gia đình thân nhân các liệt sỹ.

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện

Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, gần 80 năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng.

Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sỹ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Riêng trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 57-KL/TW, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, chúng ta đã và đang triển khai đồng bộ việc sửa đổi nhiều chính sách trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 1/7/2026, ban hành Nghị quyết đặc thù của Chính phủ để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ... đồng thời tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Tại Hội nghị tri ân, các đại biểu đã được gặp nhiều tấm gương tiêu biểu, được nghe nhiều câu chuyện rất xúc động về sự phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và ý chí, nghị lực rất đáng khâm phục của các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sỹ trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ kế thừa truyền thống lịch sử hào hùng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khó trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng kiên cường, bất khuất, với ý chí sắt đá “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ."

Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, gửi lại máu xương nơi chiến trường, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sỹ vẫn đau đáu hy vọng tìm được thông tin về những người thân yêu của mình. Hàng triệu đồng chí, đồng bào trở về sau chiến tranh mang trên mình thương tật suốt đời, bị nhiễm chất độc hóa học, âm thầm chịu đựng nỗi đau thân thể mỗi khi trái gió trở trời. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, làm cho đất nước ta “nở hoa độc lập, kết trái tự do.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước lòng biết ơn vô hạn và những lời tri ân sâu sắc nhất.

Thủ tướng khẳng định trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên.

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa,” “Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng,” xây dựng Nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát...

Lan tỏa phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu chính phủ cho biết cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với mong muốn đưa các liệt sỹ sớm trở về với gia đình, với quê hương.

Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sỹ và 7 mộ liệt sỹ tập thể; rà phá 8.462ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin; thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân; phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

Thủ tướng chỉ rõ bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân là trách nhiệm, sứ mệnh đầy vinh quang của các thế hệ chúng ta.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cho rằng đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với hy sinh, cống hiến cao cả của lớp lớp các thế hệ anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư về các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chính thức phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng,” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bằng những nghĩa cử cao đẹp, với tấm lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng tích cực hưởng ứng Phong trào.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.

Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết, nỗ lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc cung cấp tài liệu, hiện vật, thông tin quý giá giúp xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ công tác chăm lo người có công với cách mạng, tham gia ủng hộ phong trào tại Hội nghị hôm nay.

Nhiều doanh nghiệp đã chung tay tài trợ nhiều máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sỹ về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Trong niềm xúc động sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sỹ về với thân nhân và gia đình. Đây không chỉ là những kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần sưởi ấm tâm hồn các thân nhân liệt sỹ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương đất mẹ.

Tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa dành tặng các Mẹ với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trao tặng nhiều phần quà để động viên thân nhân người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”, nhiều doanh nghiệp, ngành ngân hàng Việt Nam đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo TTXVN/Vietnam+