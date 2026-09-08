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Thời sự

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại xã Biển Hồ

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 8-9, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã làm việc với xã Biển Hồ về việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Biển Hồ tiếp nhận trụ sở làm việc của 4 xã cũ gồm Biển Hồ, Chư Đang Ya, Nghĩa Hưng và Hà Bầu.

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Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của địa phương, xã đang quản lý 7 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 5/7 trụ sở đã được bố trí sử dụng làm trụ sở HĐND và UBND xã, Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã; riêng trụ sở của xã Hà Bầu cũ được chuyển giao cho Trường Mầm non Hà Bầu để chuyển đổi công năng. Hai trụ sở còn lại của xã Nghĩa Hưng cũ và Chư Đang Ya cũ là tài sản dôi dư.

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Chủ tịch UBND xã Biển Hồ Trịnh Văn Sang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Công tác kê khai, kiểm kê, cập nhật tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cơ bản được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, một số cơ sở dôi dư còn thiếu hồ sơ pháp lý, khiến tiến độ xử lý chậm.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị địa phương làm rõ tình hình quản lý, sử dụng, xử lý các cơ sở dôi dư; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; đồng thời xác định những nội dung địa phương có thể chủ động giải quyết và những vấn đề cần cấp tỉnh, Trung ương tháo gỡ.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương cho rằng yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tài sản sau sắp xếp mà phải bố trí, sử dụng, xử lý tài sản đúng quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả nguồn lực công; không để trụ sở dôi dư kéo dài, bỏ trống, xuống cấp, sử dụng không phù hợp, gây thất thoát, lãng phí.

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Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại trụ sở xã Chư Đang Ya cũ. Ảnh: Hà Duy

Kết quả giám sát tại địa phương cũng là cơ sở thực tiễn để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát và báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội. Đồng thời, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm tháo gỡ cho cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

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Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại xã Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại một số trụ sở dôi dư, trụ sở không sử dụng trên địa bàn xã Biển Hồ, gồm trụ sở xã Nghĩa Hưng cũ và xã Chư Đang Ya cũ.

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