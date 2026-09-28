Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu không để bị động, bất ngờ trước thiên tai

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần, không để bị động, bất ngờ trước thiên tai.

Ngày 28-9, UBND tỉnh có Công văn số 12040/UBND-TNMT về việc tăng cường đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai phương án ứng phó thiên tai năm 2026. Ảnh: Đ.T

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ENSO đang ở trạng thái El Niño với cường độ có xu hướng gia tăng, làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và thiếu hụt lượng mưa theo mùa.

Tuy nhiên, trong thời kỳ này vẫn có thể xuất hiện bão, các đợt mưa lớn cục bộ, cường suất cao và các hình thái thời tiết nguy hiểm, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt, cô lập tại một số khu vực.

Để chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian cao điểm mùa mưa lũ những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2026; chủ động rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần, không để bị động, bất ngờ trong thiên tai.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Cùng với đó, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; phối hợp với các đơn vị quản lý hồ thủy điện thực hiện các quy trình vận hành theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình đang thi công trong mùa mưa bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Ảnh: M.T

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt; hộ dân phải sơ tán; lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và các nguồn lực tại chỗ trên Hệ thống thông tin phòng - chống thiên tai của tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện phương án hiệp đồng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân tại các địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, cô lập; duy trì lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng sẵn sàng cơ động hỗ trợ địa phương khi có tình huống.

Lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ duy trì trạng thái sẵn sàng; chủ động phối hợp tham gia sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương án, kế hoạch đã được phê duyệt.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng - chống thiên tai, phòng thủ dân sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng - chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; duy trì trạng thái sẵn sàng, kịp thời huy động, sử dụng khi có tình huống xảy ra.

Công an tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự; phòng - chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để trục lợi, gian lận, phá hoại; tổ chức phân luồng, kiểm soát giao thông, bố trí cảnh báo, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập lụt, sạt lở, chia cắt; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực sơ tán dân.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát các khu vực, hộ dân, công trình, tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt, cô lập; xác định cụ thể khu vực nguy hiểm, đối tượng bị ảnh hưởng và phương án ứng phó, sơ tán phù hợp.

Các địa phương phải phân công cụ thể lực lượng, người chỉ huy tại từng địa bàn, khu vực xung yếu; rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; nắm chắc số lượng, khả năng huy động phương tiện, trang thiết bị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời huy động, sử dụng theo thẩm quyền và quy định khi có tình huống.

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, tránh thiên tai, chấp hành yêu cầu sơ tán khi có tình huống nguy hiểm; cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng - chống thiên tai.

Trường hợp tình huống vượt khả năng ứng phó của địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để được chỉ đạo, hỗ trợ theo thẩm quyền.