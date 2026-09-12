(GLO)- Chiều 11-9, Tổ công tác liên ngành số 2 của tỉnh do Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Phú Túc, Ia Rsai, Uar và Ia Dreh.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương báo cáo tình hình, phương án ứng phó thiên tai và những khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông; đồng thời nêu những khó khăn, nhu cầu về lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Ngọc

Tại xã Phú Túc, trên địa bàn có 2 hồ chứa nước Ia Mlah và Phú Cần đang tích nước trong mùa mưa lũ. Hiện các công trình hoạt động bình thường; đơn vị quản lý duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi mực nước và chuẩn bị vật tư xử lý sự cố. Địa phương xác định một số khu vực có nguy cơ ngập, chia cắt, trong đó có cầu tràn suối Ia Roi, tuyến đường ra cầu Phú Cần và khu vực suối Cầu 1, Cầu 2.

Phú Túc đã xác định 9 điểm sơ tán tập trung, sức chứa khoảng 2.010 người; rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án thông tin dự phòng. Xã cũng triển khai nạo vét, khơi thông suối Cầu 1, Cầu 2; phối hợp kiểm tra an toàn hồ, đập và hệ thống kênh mương thủy lợi.

Địa phương đề nghị tỉnh hỗ trợ 1 xuồng/sõng và 2 thúng tại khu vực buôn Phú Cần để phục vụ cứu hộ, cứu nạn, cùng một số thiết bị như bộ đàm, máy phát điện, thiết bị chiếu sáng và vật tư thiết yếu cho lực lượng tại chỗ.

Tại xã Uar, địa phương xây dựng các kịch bản ứng phó với 4 cấp độ bão và 3 cấp độ lũ, trong đó có tình huống tương đương đợt lũ lịch sử từ ngày 16-11 đến ngày 20-11-2025. Các công trình, khu vực trọng điểm cần bảo vệ được xác định gồm đập dâng Uar, đập dâng Ea Uar, đoạn Quốc lộ 25 qua khu vực trũng thấp dưới chân đèo Tô Na và cống qua đường khu vực nhà Mí Ác ở buôn Ngôl. Phương án tập trung sơ tán dân tại vùng trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ chia cắt; bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm hậu cần tại chỗ.

Tại xã Ia Dreh, địa phương tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, sạt lở; chuẩn bị phương án sơ tán dân, lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phân công lực lượng bám địa bàn, cập nhật diễn biến mưa lũ, kiểm tra các vị trí xung yếu, sẵn sàng chốt chặn, cảnh báo và di dời người dân khi cần thiết.

Đối với Ia Rsai, phương án xác định nhóm đối tượng và khu vực dễ bị tổn thương gồm 69 nhà ở không an toàn, 130 nhà ven sông, suối; 279 ha vùng có nguy cơ ngập lụt. Địa phương cũng rà soát các phương tiện phục vụ ứng phó với 5 xe 16 chỗ, 5 xe tải thùng, 1 phao bè cứu sinh, 15 ô tô tải, 2 máy xúc/máy ủi và 3 xe bán tải.

Ia Rsai đồng thời xây dựng phương án bảo đảm lương thực, nước uống, nhiên liệu và vật tư thiết yếu để ứng phó khi xảy ra thiên tai; duy trì trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra khu vực xung yếu và sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án theo hướng thực chất, sát địa bàn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm có thể triển khai ngay khi xảy ra tình huống. Đặc biệt, cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ qua bão số 13 và đợt lũ lịch sử năm 2025; xác định cụ thể khu vực, đối tượng cần sơ tán, địa điểm sơ tán, lực lượng, phương tiện và vật tư huy động.

Các địa phương cập nhật đầy đủ dữ liệu trên Hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai của tỉnh; phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động từ sớm, từ xa, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.