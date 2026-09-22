Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Nhà phố mặt tiền 4,5m vẫn rộng, thoáng nhờ giếng trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên khu đất rộng 4,5x20m, ngôi nhà phố được tổ chức để ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào bên trong thay vì chỉ tập trung ở mặt tiền. Giếng trời, hệ cửa sổ lớn và cây xanh được bố trí xen kẽ, giúp các không gian sinh hoạt duy trì sự sáng thoáng dù nằm trên khu đất dài và hẹp.

Với dạng nhà phố có chiều ngang 4,5m, việc phân chia thành nhiều phòng dễ khiến những khu vực nằm sâu bên trong thiếu sáng và bí. Vì vậy, các không gian chức năng trong ngôi nhà được phân luồng hợp lý, đồng thời kết hợp những khoảng lấy sáng để hạn chế cảm giác khép kín.

Giếng trời đóng vai trò đưa ánh sáng xuống các khu vực phía trong, bổ sung cho nguồn sáng từ hệ cửa sổ lớn. Nhờ có nhiều hướng tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, không gian không phụ thuộc hoàn toàn vào mặt trước của ngôi nhà.

Cây xanh cũng được đưa vào xuyên suốt các khu vực sinh hoạt thay vì chỉ tập trung ở một khoảng sân riêng. Những mảng xanh nằm cạnh các khoảng mở vừa tạo sự chuyển tiếp giữa các không gian, vừa làm mềm những đường nét kiến trúc trong nhà.

Phần nội thất chủ yếu sử dụng gỗ, kết hợp với cây xanh để tạo cảm giác ấm áp. Bảng vật liệu và màu sắc được giữ tương đối nhẹ nhàng, nhường sự chú ý cho ánh sáng tự nhiên và các khoảng xanh.

Thay vì xử lý ngôi nhà 4,5x20m như một chuỗi phòng nối tiếp trên khu đất dài, thiết kế tận dụng giếng trời, cửa sổ và cây xanh để tạo thêm những khoảng thở ở bên trong. Nhờ đó, ánh sáng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trong ngày, giúp không gian sống giảm cảm giác sâu và khép kín thường gặp ở nhà phố.

Theo Thúy Hiền (TPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

Không gian sống

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Không gian sống

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Không gian sống

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Không gian sống

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Không gian sống

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Không gian sống

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null