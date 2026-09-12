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Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

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Những viên ngói vảy cá được giữ lại sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ đã có một đời sống mới trong căn nhà của gia đình hai thế hệ ở Tây Ninh. Chúng được dùng để lợp bốn mái hiên, trong đó có hai mái hiên nằm ngay bên trong nhà, gợi lại một khoảng không quen thuộc trong nếp sống gia đình Việt.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất rộng 175 m², với diện tích tầng trệt 75 m². Gia chủ yêu thiên nhiên và những điều giản dị, mộc mạc. Hai cô con gái nhỏ luôn muốn ở gần bố mẹ, trong khi vợ chồng chủ nhà cũng lo ngại khu đất dài và hẹp có thể khiến các thành viên bị tách biệt khi sống trong cùng một ngôi nhà.

Từ đó, công trình hai tầng chỉ chiếm chưa đến một nửa diện tích đất. Phần còn lại được dành cho vườn trước và vườn sau, nơi người chồng chăm sóc cây, người vợ trồng rau, trẻ nhỏ vui chơi và gia đình có thể tụ họp bạn bè.

Bên trong, phòng khách, bếp và phòng ngủ được chia thành hai khối thay vì kéo dài liên tục theo khu đất. Hai khối nhà được kết nối bằng hành lang, khoảng trống và khu vườn ở giữa. Cách tổ chức này giúp ánh sáng, gió tự nhiên tiếp cận các không gian, đồng thời tạo thêm những nơi để các thành viên thường xuyên gặp nhau.

Đáng chú ý, hai hành lang bên trong không chỉ dành cho việc đi lại mà trở thành những mái hiên chung của gia đình. Đây là nơi cả nhà ăn cơm, trẻ nhỏ học bài, người bố nằm võng, người mẹ đọc sách, nghỉ ngơi hoặc nấu ăn. Phần mái thấp bao quanh khu vực học của hai con tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng.

Gạch đỏ để thô và ngói vảy cá cũ là hai vật liệu chính của công trình. Tường gạch không trát giúp giảm phần hoàn thiện và chi phí sơn sửa về sau, trong khi những viên ngói cũ mang theo màu sắc đã hình thành qua thời gian.

Từ vật liệu của căn nhà đã mất, những mái hiên mới được hình thành. Chúng tiếp tục trở thành nơi diễn ra những sinh hoạt rất bình thường của một gia đình: ăn uống, học bài, nghỉ ngơi, chăm cây và ở gần nhau.

Theo Thúy Hiền (TPO)

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