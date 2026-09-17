Điều chỉnh dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (giai đoạn 1) do Công ty TNHH An Nhơn Land làm chủ đầu tư tại phường Bình Định.

Theo quyết định, dự án được điều chỉnh sau khi UBND tỉnh chấm dứt một phần hoạt động dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (giai đoạn 2, 3, 4).

Dự án được điều chỉnh sau khi UBND tỉnh chấm dứt một phần hoạt động dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (giai đoạn 2, 3, 4). Ảnh: Phố đêm Tân An

Cụ thể, tên dự án được xác định là Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (giai đoạn 1). Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng 14,7 ha thuộc giai đoạn 1 (phân khu 1), không bao gồm khoảng 13,8 ha đất được quy hoạch khoanh vùng giữ nguyên khu dân cư hiện trạng.

Tổng vốn đầu tư dự án được xác định hơn 854,46 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 (phân khu 1) từ quý II-2017 đến quý II-2027.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH An Nhơn Land tập trung nguồn lực tài chính, khẩn trương triển khai dự án, bảo đảm tiến độ để dự án sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động. Trường hợp nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý, chấm dứt dự án theo quy định.

UBND tỉnh giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Bình Định và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 10-2017 và qua nhiều lần điều chỉnh. Việc điều chỉnh lần này nhằm xác định lại phạm vi, quy mô và tiến độ thực hiện phần dự án tiếp tục triển khai.