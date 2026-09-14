Phường Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

(GLO)- Từ những tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đến hệ thống giao thông kết nối, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030 đang dần được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Hạ tầng đi trước, tạo động lực phát triển

Thời gian gần đây, tuyến đường Thắng Công 1 (tổ dân phố An Thái, phường Bình Định) được đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Hai bên đường được người dân chung tay giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Với chiều dài gần 2 km, tuyến đường là một trong những mô hình “Dân vận khéo” được triển khai nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuyến đường Thắng Công 1 (tổ dân phố An Thái) được đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Nguyễn Hồng Kiên - Bí thư Chi bộ tổ dân phố An Thái, công tác tuyên truyền, vận động được chi bộ, tổ dân phố triển khai đến từng hộ dân. Nhờ đó, mô hình nhận được sự hưởng ứng của hầu hết hộ dân trên tuyến đường. Bà con cùng chung tay xây dựng tuyến đường giao thông, ngõ phố sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Ông Quách Thiện phấn khởi cho biết: Điện, đường, nước sạch được đầu tư đồng bộ đã làm thay đổi rõ nét diện mạo khu dân cư. Cùng với đó, công viên An Thái và hệ thống chiếu sáng tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bên cạnh chỉnh trang đô thị, phường Bình Định cũng chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng, khu vực nhằm mở rộng không gian phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hoàng Khải cho hay: Được sự quan tâm của các cấp và với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đến nay, hầu hết tuyến đường kết nối trên địa bàn đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Điển hình như các tuyến đường ĐT636, ĐT638, đường kết nối ĐT638 Nhơn Nghĩa Đông đến ĐT636 Phụ Ngọc… đã được đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại của người dân mà còn kết nối với quốc lộ 19 và các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới.

Tuyến đường kết nối ĐT638 Nhơn Nghĩa Đông đến ĐT636 Phụ Ngọc được đầu tư khang trang. Ảnh: Quang Tấn

“Giao thông đi trước sẽ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và từng bước hiện thực hóa các quy hoạch của phường.

Đây cũng là lợi thế của phường Bình Định sau sáp nhập. Phường có diện tích 25,16 km², dân số hơn 42.700 người, là đầu mối giao thông đa hướng, kết nối với quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 19, 19B và ĐT 636.

Từ lợi thế về vị trí, hạ tầng và không gian phát triển, phường đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, trong đó người dân là đối tượng thụ hưởng trực tiếp” - Phó Chủ tịch UBND phường cho hay.

Đưa công nghệ số đến gần người dân

Nếu những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp là hình ảnh trực quan của quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống thì chuyển đổi số lại tạo nên những thay đổi trong cách chính quyền phục vụ người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Bình Định xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Tài - Tổ trưởng tổ dân phố An Thái xử lý công việc trên hệ thống iDesk. Ảnh: Quang Tấn

Phường đã triển khai nhiều cách làm mới. UBND phường trang bị 6 tài khoản ChatGPT Business phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng văn bản, báo cáo; duy trì Fanpage, nhóm Zalo tại các tổ dân phố, qua đó rút ngắn khoảng cách trao đổi thông tin giữa chính quyền với cơ sở và người dân.

Cùng với đó, phường tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử iDesk trong công tác chỉ đạo, điều hành giữa UBND phường với tổ trưởng các tổ dân phố.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số được triển khai qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, fanpage, Zalo và sinh hoạt khu dân cư.

Qua tập huấn, cán bộ tổ dân phố từng bước thành thạo các thao tác, tiếp nhận và xử lý công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn. Cách làm này góp phần thay đổi phương thức điều hành từ phường đến cơ sở, phù hợp yêu cầu xây dựng chính quyền số.

Ông Nguyễn Ngọc Tài - Tổ trưởng tổ dân phố An Thái - chia sẻ: “Hiện nay, hầu hết việc trao đổi, điều hành công việc của tổ dân phố đều được thực hiện trên môi trường điện tử, chủ yếu thông qua hệ thống iDesk, Zalo. Nhờ vậy, việc tiếp nhận thông tin, triển khai nhiệm vụ cũng nhanh hơn, công việc được xử lý thuận tiện, kịp thời”.

Từ ngày 1-1 đến 8-9-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 3.576 hồ sơ, trong đó có 3.569 hồ sơ trực tuyến; hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,7%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đều đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hoàng Khải cho biết thêm: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan hành chính mà từng bước đi vào đời sống. Phường đã lắp đặt Wi-Fi Marketing công cộng kết hợp công tác thông tin tuyên truyền tại 4 khu vực; camera AI tại những vị trí trọng yếu; đầu tư thiết bị phục vụ phòng họp không giấy và từng bước số hóa tài liệu.

Ở khu dân cư, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường cũng triển khai các mô hình “Dân vận khéo” về chuyển đổi số như: “Tuyến phố thông minh”, “Gia đình số”, “Hộp thư số” hướng đến hình thành xã hội số từ từng hộ gia đình.

Rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều dễ nhận thấy ở phường Bình Định là nghị quyết đang được cụ thể hóa theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm và gắn với những vấn đề người dân quan tâm.

Kinh tế - xã hội phường Bình Định tiếp tục tăng trưởng ổn định, thu ngân sách đến tháng 8-2026 hơn 198,3 tỷ đồng. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Đào Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy phường Bình Định, ngay sau Đại hội, Đảng ủy phường đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính đến chuyển đổi số và nâng cao đời sống nhân dân.

100% chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Năm 2025, phường hoàn thành 22/22 chỉ tiêu được giao, trong đó, 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 3.979 tỷ đồng, tăng 8,92%. Đặc biệt, phường không còn hộ nghèo.

Các chỉ tiêu về cải cách hành chính, an sinh xã hội cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng của phường trong 8 tháng năm 2026 đạt trên 8%; thu ngân sách đến tháng 8-2026 hơn 198,3 tỷ đồng, đạt 141% dự toán được giao…

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Đảng ủy phường Bình Định tập trung triển khai 3 khâu đột phá, gắn từng mục tiêu với nhiệm vụ, công trình và kết quả cụ thể; quyết tâm hoàn thành, phấn đấu vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đề ra.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, phường chú trọng phát triển văn hóa, thể thao, bảo tồn các giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tăng cường đối thoại, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận trong thực hiện nghị quyết.

“Đảng ủy phường sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cụ thể hóa từng mục tiêu, chỉ tiêu bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I đã đề ra” - ông Đào Xuân Huy nhấn mạnh.