Từ năm học 2026-2027, học sinh được khám sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử

(GLO)- Từ năm 2026, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sàng lọc cho học sinh được phối hợp với chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đồng thời dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật để tạo lập sổ sức khỏe điện tử.

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Từ năm 2026, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sàng lọc cho học sinh được phối hợp với chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ảnh: T.K

Đáng chú ý, Nghị quyết yêu cầu từ năm 2026 tổ chức phối hợp giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với hoạt động kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên; khám sức khỏe cho người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó vừa thực hiện khám miễn phí vừa hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân.

Tất cả học sinh đều được kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Quy định này đã được cụ thể hóa tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo Điều 5 của Nghị định, việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học được thực hiện hằng năm đối với toàn bộ người học trong các cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp với trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học và khám sàng lọc bệnh, tật cho người học.

Đồng thời, toàn bộ trẻ nhập học cấp mầm non, tiểu học và một số cấp học khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế còn được rà soát tiền sử tiêm chủng ngay từ đầu năm học. Nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng đối với những trường hợp thuộc diện cần bổ sung.

Khám những nội dung gì?

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, nội dung khám được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Y tế.

Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi trở lên, việc khám tập trung đánh giá các chỉ số cơ bản và phát hiện sớm nguy cơ bệnh, tật. Tùy độ tuổi và tình trạng sức khỏe, người được khám có thể được kiểm tra thể lực, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt cùng các nội dung chuyên môn khác; xét nghiệm hoặc kỹ thuật cận lâm sàng được thực hiện khi có chỉ định phù hợp.

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho người dân; việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực.

Kết quả hướng tới cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử

Một điểm mới quan trọng là dữ liệu từ các đợt khám không chỉ phục vụ việc phát hiện bệnh tại thời điểm khám mà còn hướng tới quản lý lâu dài trên sổ sức khỏe điện tử.

Dữ liệu sức khỏe của học sinh sẽ được cập nhật để tạo lập sổ sức khỏe điện tử. Ảnh minh họa: AI

Theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, sổ sức khỏe điện tử được sử dụng để quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Việc kết nối dữ liệu giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe học sinh và khám chữa bệnh sẽ giúp hình thành hồ sơ sức khỏe liên tục thay vì các kết quả khám rời rạc như trước đây.

Đối với phụ huynh, điều này có ý nghĩa trong việc theo dõi quá trình phát triển thể chất, tình trạng dinh dưỡng, các bệnh hoặc nguy cơ bệnh của trẻ qua nhiều năm học; đồng thời giúp cơ sở y tế có thêm thông tin khi trẻ cần khám, chữa bệnh.

Học sinh Gia Lai được khám sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử thế nào?

Tại Gia Lai, việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân đã được triển khai tại một số địa bàn. Theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh, Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi, gồm: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Púch, Ia O, Ia Chia, Krong, Canh Liên, Vĩnh Sơn, An Toàn và Nhơn Châu.

Trong đó, tại xã Ia Nan, từ ngày 15-7, Trạm Y tế xã đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi không đi học; trong buổi đầu tiên có 30 trẻ tại thôn Ia Đao được khám. Nội dung tập trung đánh giá thể chất, sự phát triển của trẻ và phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe.

Tại 2 xã biên giới Ia O và Ia Chia, Trung tâm Y tế Ia Grai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ ngày 24-7 đến trước ngày 30-11-2026.

Đáng chú ý, chương trình có nhóm đối tượng từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi. Theo kế hoạch, xã Ia O thực hiện từ ngày 24-7 đến 30-9, còn xã Ia Chia từ ngày 1-10 đến trước ngày 30-11.

Phường Thống Nhất cũng đã tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Ngày 6-8, phường Thống Nhất tổ chức đợt đầu khám sức khỏe miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi tại Trạm Y tế phường; ngày 10-8, chương trình tiếp tục được triển khai tại Trường Mầm non Thủy Tiên, sau đó tại Trường Mầm non Tuổi Thơ.

Trẻ được kiểm tra, đánh giá sức khỏe, theo dõi thể lực, phát hiện sớm các vấn đề cần quan tâm và phụ huynh được tư vấn về chăm sóc, dinh dưỡng.

Ngoài ra, xã An Toàn, xã Chư Pưh và một số địa phương khác cũng đã triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, trẻ em theo kế hoạch của tỉnh.

Mới đây, ngày 20-8, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 10807/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện.

Theo quy định hiện hành, kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm và phạm vi khám miễn phí sẽ do từng địa phương tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, phụ huynh cần theo dõi thông báo của nhà trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương về lịch kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027.