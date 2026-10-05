Hoài Nhơn Tây: Rõ người, sát việc trong thực thi nhiệm vụ

(GLO)- Sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn.

Với phương châm “rõ người, rõ việc, sát cơ sở”, Ðảng ủy phường đã chỉ đạo tập trung xử lý từng phần việc, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; qua đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành 34 chỉ tiêu công tác. Đến hết quý III, đã có 15 chỉ tiêu đạt vượt so với kế hoạch năm.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 250,9 tỷ đồng, bằng 88,2% dự toán được giao. Thu nội địa đạt hơn 72,8 tỷ đồng, vượt 116,2% dự toán tỉnh giao. Thu tiền sử dụng đất đạt hơn 47,4 tỷ đồng, bằng 237,4% kế hoạch tỉnh giao và 118,7% kế hoạch phường giao. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực với 3.461 lượt khách, đạt 173% kế hoạch năm.

Trong quản lý đất đai, phường hoàn thành chiến dịch đăng ký đất đai lần đầu và làm sạch dữ liệu sớm hơn thời gian quy định. Toàn bộ 5.496/5.496 thửa đất được kê khai, đăng ký; 11.934/11.934 thửa đất được xét duyệt, công khai, đạt 100% kế hoạch.

Ở lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, phường hoàn thành phê duyệt chủ trương, dự toán, nhiệm vụ khảo sát địa hình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án Khu dân cư phường Hoài Nhơn Tây năm 2026 và Khu đô thị mới Hoài Hảo.

Phường chủ động mời gọi Tập đoàn TTC Thành Công đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư và đã hoàn thành cắm pano thông tin quy hoạch chi tiết 1/500 tại thực địa đối với Cụm công nghiệp Cự Lễ.

Cải cách hành chính tiếp tục là một điểm sáng. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp đón, phục vụ hơn 9.450 lượt công dân, giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ và số hóa 100% kết quả.

Riêng quý III, cả 4 tiêu chí gồm hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và giải quyết đúng hạn đều đạt 100%. Phường cũng tiên phong đưa AI Chat Business vào hỗ trợ cán bộ xử lý công vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường kết nạp 39/33 đảng viên mới, đạt 118,1% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Gỡ khó cho từng chi bộ

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026, nhiều khó khăn phát sinh từ các khu phố được đưa ra trao đổi, xử lý. Cách điều hành được thể hiện theo hướng xác định rõ trách nhiệm, phần việc và thời gian thực hiện.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) Tấn Thạnh Trần Ngọc Đa cho biết, sau sáp nhập từ 15 TDP còn 7 TDP, có tổ lên tới hơn 1.400 hộ, gần 5.000 nhân khẩu, gây áp lực cho công tác quản lý. Chi bộ Tấn Thạnh cũng thiếu Phó Bí thư, ảnh hưởng đến sinh hoạt và quản lý biến động dân cư.

Với thực tế này, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Phượng chỉ đạo Ban Tổ chức rà soát, bổ sung nhân sự cấp ủy; đồng thời, ứng dụng công nghệ số trong quản lý dân cư.

TDP Hội Phú được chọn thí điểm mô hình “Quản lý Tổ dân phố 4.0” vào Ngày Công nghệ số (10-10). Sau thời gian thí điểm, phường sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Việc học nghị quyết cũng được điều chỉnh theo hướng ngắn gọn, giảm áp lực cho cơ sở. Theo đó, cán bộ, đảng viên tập trung học trực tuyến 2 nội dung cốt lõi, các nội dung còn lại tự nghiên cứu theo tài liệu được cung cấp.

Tại TDP Hội Phú, việc phân công đảng viên trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động đã góp phần tạo đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Người dân đã bàn giao 880 m đường Phan Kế Bính; trong đó, có hộ tự nguyện hiến hơn 100 m² đất mặt tiền. Địa phương cũng giải phóng dứt điểm 890 m đường từ Cầu Sơn đến Cầu Cà Tê, ảnh hưởng khoảng 40-50 hộ dân.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Phượng ghi nhận cách làm hay của TDP Hội Phú để nghiên cứu nhân rộng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Ở TDP Lương Thọ, Bí thư Chi bộ Phan Thị Bích Diệu cho rằng việc học nghị quyết đôi lúc còn hình thức, tài liệu rộng. Chi bộ đổi mới bằng cách gắn nội dung nghị quyết với công việc dân sinh cụ thể, phân công đảng viên phụ trách từng địa bàn theo phương châm “người biết hướng dẫn người chưa biết”.

Từ thực tế này, Đảng ủy phường yêu cầu đổi mới việc quán triệt nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu; đồng thời yêu cầu các chi bộ niêm yết công khai “19 điều đảng viên không được làm” tại nơi sinh hoạt để thường xuyên nhắc nhở đảng viên giữ gìn kỷ cương.

Đối với đảng viên đi làm ăn xa, Bí thư Chi bộ TDP Cự Lễ Nguyễn Văn Quyết nêu khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, quản lý và duy trì sinh hoạt. Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo các ban xây dựng Đảng ban hành hướng dẫn thống nhất việc rà soát, giữ liên lạc với đảng viên đi làm xa; đồng thời số hóa dữ liệu đảng viên để quản lý.

Trong đầu tư công, Giám đốc Ban Quản lý phường Nguyễn Thế Anh cho hay tiến độ giải ngân đạt 76% nguồn vốn tỉnh giao và đề xuất giải pháp xử lý nhà thầu yếu kém.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu không làm việc tuần tự mà phải “làm nhanh, làm chồng việc”, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31-12-2026.

Trước mắt, 2 công trình kênh mương nội đồng được yêu cầu ưu tiên thi công trong tháng 10-11, để hoàn thành trước mùa mưa lũ và phục vụ vụ Đông Xuân 2026-2027.

Từ những việc cụ thể ở cơ sở, cách lãnh đạo “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả” đang được Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây cụ thể hóa trong điều hành. Mỗi khó khăn được xác định đầu mối xử lý, mỗi nhiệm vụ gắn với tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Đây cũng là cách phường từng bước ổn định hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và đưa các nhiệm vụ phát triển KT-XH vào thực chất.