Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vào sáng 16-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy, phát huy cao trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Qua thực hiện nhiệm vụ, cần nâng cao năng lực cán bộ, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Những kết quả ấy phải được tích lũy qua từng giai đoạn, tăng khả năng tự chủ và sức mạnh của đất nước, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình.

Mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: Vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu.

Thứ nhất, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Kiên quyết xem xét trách nhiệm của tổ chức Đảng và người đứng đầu nếu để công việc trì trệ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với xây dựng môi trường liêm chính, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Thứ hai, xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Thường xuyên đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ thực chất.

Kiên quyết thay thế người không đáp ứng yêu cầu mà không chờ hết nhiệm kỳ hay chờ đến khi vi phạm kỷ luật. Chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ cơ sở và chiến lược phát triển nhân tài.

Thứ ba, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Rà soát, xử lý chồng chéo, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp, phân quyền gắn với năng lực và trách nhiệm giải trình, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Tập trung đưa nguồn lực vào sử dụng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ dự án tồn đọng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Thứ năm, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Tăng cường kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Sau hội nghị, Tổng Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động.

Mỗi Ủy viên Trung ương Đảng, người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vấn đề vượt thẩm quyền.

Cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết công việc, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.

Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ tin tưởng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.